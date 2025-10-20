世界的にヒットしたNetflix（ネットフリックス）のアニメーション映画「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」のメイン・オリジナルサウンドトラック（OST）「Golden（ゴールデン）」を作詞、作曲し、自ら歌ったEJAE（イジェ＝34）が、BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク）とのコラボに興味を示した。韓国メディアが報じた。

EJAEは韓国のテレビ局JTBCのニュース番組に19日、出演し「BTSをプロデュースしたい。特にJUNG KOOKですね。彼は歌がとても上手で、歌詞の伝達力が良い。JUNG KOOKのためのいいメロディーを書きたい」と話した。続いて「プロデュースできるならとても光栄です」と付け加えた。

OSTの「Golden」は、米ビルボード「ホット100」と、英シングルチャートで、通算8週1位になっている。来年度の主要授賞式の有力受賞候補として予想されており、現在、米アカデミー賞(オスカー)の主題歌部門と第68回グラミー賞に出品された状態だ。

「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」は、累積視聴数3億回を突破し、Netflix歴代興行1位に上がっている。