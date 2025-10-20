

8月から10月にかけ、相次いでフォルダブルスマホが発売されている。右はGalaxy Z Fold7、左はPixel 10 Pro Fold（筆者撮影）

【写真で見る】アプリによっては、半開き専用のモードが用意されている。

8月にサムスン電子の「Galaxy Z Fold7」、10月にグーグルの「Pixel 10 Pro Fold」と、立て続けに横折りのフォルダブルスマホが発売されている。開くと小さめのタブレット大のサイズになるが、折り曲げておくと通常のスマホに近いサイズ感になるのが、このタイプのフォルダブルスマホの魅力。比較的スペックの高い端末が多く、Androidスマホのバリエーションの1つとして定着し始めている。

8月に発売されたGalaxy Z Fold7は、閉じたときの厚みを8.9mm、重量を215gまで抑えて、閉じたときの使い勝手や運びやすさを一般的なスマホとほぼ同じレベルにそろえてきた。

対するグーグルのPixel 10 Pro Foldは、厚みや重量ではGalaxy Z Fold7にかなわないものの、フォルダブルスマホで初のIP68に対応した防塵仕様で耐久性を高めている。

開くとタブレットのような大画面になるフォルダブルスマホは、動画を見たり、電子書籍を読んだりするのに最適な端末。視力に衰えを感じている人が、ブラウザに表示されるフォントを大きくしてもいい。

一方で、単にコンパクトさと大画面を両立させただけが、フォルダブルスマホの魅力ではない。この形状を生かした、フォルダブルスマホならではの機能を解説していく。

半折りでパソコン風に使えてテーブルにも置きやすい

閉じた状態、もしくは開いた状態だけがフォルダブルスマホの形態ではない。機種にもよるが、その中間にあたる、半折りの状態でも使えるよう、ヒンジ（蝶番）が途中の段階で止まるようになっているものは多い。冒頭で挙げたGalaxy Z Fold7やPixel 10 Pro Foldも、この状態になる。

半折りにすると何がいいかというと、机やテーブルの上に置き、そのまま使うことができることだ。ちょうど、ノートパソコンを開いて置いたところを想像すると、その利便性が理解しやすいだろう。ビデオ会議をしたり、サイズは半分になってしまうが動画を見たりするのにはうってつけのスタイルだ。

また、GalaxyとPixelのどちらも、一部アプリを開いた状態で半折りにすると、画面が分割されて下半分が操作パネルになる。机やテーブルの上に置いたまま、設置面の画面を操作することができ、その結果を立てたほうの画面で見ることができるというわけだ。



アプリによっては、半開き専用のモードが用意されている。カメラはその1つ。操作パネルが画面下に集約されて、操作がしやすくなる（筆者撮影）

メニューが画面下に集約されるカメラアプリ

わかりやすいのは、カメラアプリだろう。Galaxy、Pixelともに半開きにするとシャッターボタンやモード切り替えなどのメニューが画面下に集約され、置いたまま操作がしやすくなる。プレゼンのスライドを記録用に撮影しておく場合など、連続して撮影したいときに本体をその都度持ち上げなくて済むため便利だ。

YouTubeも、YouTube Premiumに加入している場合、「Premiumのコントロール」を呼び出すことで、画面下半分が再生・停止や10秒進める・戻すといったボタンが配置された操作パネルに切り替わる。動画そのものをタップしていくよりも直感的に操作することが可能だ。

動画のサイズがやや小さくなってしまうのは難点だが、映像そのものよりも情報を見たい番組などを視聴する際にはお勧めのスタイルだ。

ここまで作り込まれたアプリは少ない一方で、Galaxyの場合、下半分を強制的にタッチパッドにする機能も用意されている。Galaxy Z Fold7の場合、アプリを立ち上げ、半開きにした後、画面左下に現れるフォルダブルスマホの形をしたアイコンをタップする。

すると、画面下半分がタッチパッドになり、アプリをポインターで操作することが可能になる。左側には、スクリーンショットを撮るボタンもあり、ワンタッチで画面を残すことができる。ビデオ会議をしている際に、重要な資料が表示されたときなどに活躍する機能だ。

Galaxyの画面比率は正方形に近く、半分に折った状態だと横長になりすぎてしまため、アプリによってはやや見づらくなってしまう側面はあるが、パソコン風に使えて操作がしやすい。フォルダブルスマホは、半折りの状態で使うと利便性が高まることは覚えておいて損はないだろう。

複数アプリの同時利用が利便性を高める

フォルダブルスマホを開いたときの画面サイズは、ちょうど折りたたんだときの2倍。折りたたんだときが通常のスマホサイズということは、開くとスマホを2台並べたようなサイズ感になる。つまり、2つのアプリを並べた際に、どちらも一般的なスマホと同じサイズで表示できるということだ。

1つのアプリを大きく表示できるだけでなく、マルチウィンドウで2つ以上のアプリを表示する際に、大きな画面が真価を発揮する。ビジネスではメールを見ながら予定を入力したり、ブラウザを開いて最新の情報を確認しながらメモを取ったり、さらには書類を開きながら電卓アプリで検算したりといった使い方ができる。

一般的なAndroidスマホでも画面分割機能を利用すれば同様のことはできるが、フォルダブルスマホのほうが画面がより見やすい。さらに、Galaxyでは、3つまでアプリを開いたうえに、ポップアップウィンドウで表示することで4つ以上のアプリを同時に開くことも可能だ。さすがにここまで多いと見づらくなってしまうが、複数の作業を同時並行でこなしたいときには3つぐらいのアプリは開きたい。



Galaxy Z Fold7は、3つまでの画面分割が可能。さらにポップアップウィンドウを組み合わせると、4つ以上のアプリを開ける（筆者提供）

また、アプリによっては、コンテンツのドラッグ&ドロップにも対応している。例えばギャラリーアプリで写真を表示しながら、隣にLINEを開き、送信したい写真をLINE側にドラッグすれば、そのままそれを相手に送ることができる。2台のスマホを並べたのではできない芸当だ。メニューを出して、共有ボタンを押してアプリを選んで……という手順を簡略化できる。

一部のアプリに限られるが、同じアプリを開いて情報を見比べるということも可能だ。

例えば、ブラウザアプリのChromeはそのひとつ。画面の左右に異なるサイトを開いて、情報を見比べたいときに便利だ。筆者は、新旧のスマホを比較するときや、サイトによって価格が異なる製品を見比べたいときなどに、この機能を活用している。

Chromeの画面分割は、GalaxyとPixelのどちらでも利用可能。ブラウザ表示中にメニューを開いて「新しいウィンドウ」を選択すると画面が分割され、右側に新しいウィンドウが表示される。

2つのアプリを表示するというと異なるアプリを想像しがちだが、ブラウザは2つ（Galaxyの場合は3つ以上）同時に開くと、より情報の比較がしやすくなる。ネットの情報を吟味したいときなどに活用するといいだろう。



Chromeは、同じアプリを複数開くことが可能。情報を見比べたいときに役立つ（筆者提供）

メインディスプレイ用の分割表示に対応したアプリも

2画面表示にも近いが、アプリの中にはフォルダブルスマホの画面サイズに最適化しており、一般的なスマホで使うよりも利便性が増しているものがある。

単に情報量が増えるだけでなく、ユーザーインターフェイスを画面サイズに合わせているのがポイントだ。メールアプリやメッセージアプリの多くが対応する画面分割は、そのひとつだ。

通常のスマホの場合、メールもメッセージも最初の画面には届いた相手やタイトルが一覧で表示され、その中身は最初の部分しか読むことができない。全文を確認したいときには、タップしてそれを開く必要がある。

複数のメールやメッセージを読むときには、いったん最初の画面に戻ってからまた開くという動作を繰り返す必要がある。



Gmailは、分割表示にすることが可能。メール一覧とその中身を同時に表示できる（筆者提供）

これに対し、フォルダブルスマホのメインディスプレイでアプリを開くと、左にメールやメッセージの一覧、右にその中身という具合に画面が分割されることがある。アプリによって対応状況はまちまちだが、GmailやLINE、Googleメッセージといった代表的なアプリはもちろん、大手キャリアが提供する＋メッセージもこの表示形式に対応している。

Gmailの場合は、画面左端のバーをスライドさせていくと分割表示に切り替わる。LINEやGoogleメッセージなどのアプリは、最初から分割されている。たくさん届いたメールやメッセージを次々と読んでいきたいときには、非常に便利。この素早い操作に慣れてしまうと、通常のスマホの表示には戻れなくなってしまう。

一般的なスマホとは異なるカメラアプリのモード

Galaxy、Pixelの双方とも、カメラアプリもメインディスプレイで開いたときには、一般的なスマホとは異なるモードを用意している。Galaxyの場合は画面左上の分割表示を示すアイコン、Pixelの場合は右端の下にある同様のアイコンをタップすると、左にプレビュー、右にファインダーや操作のためのボタンが並ぶ画面に切り替わる。



カメラアプリは、プレビューを画面左に配置でき、何を撮ったかがわかりやすくなる（筆者提供）

この状態で写真を撮っていくと、プレビューがたまっていき、どんな写真を撮ったのかが一目でわかる。連続して写真を撮りたいときには、ギャラリーとカメラアプリを行ったり来たりする必要がなくなり、使い勝手がいい表示形式と言えるだろう。

単に表示されるものを大きくするだけでなく、広い画面を無駄なく使うアプリが増えることで、フォルダブルスマホ自体の使い勝手が高まる。単なる大画面以上の価値があるのが、フォルダブルスマホが支持される理由と言えそうだ。

（石野 純也 ： ケータイジャーナリスト）