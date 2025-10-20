【地獄】幼稚園役員の三役決めで誰も立候補せずに地獄模様。スルースキルを見せつけようとするが…【作者に聞いた】
実際の経験から着想を得て、コミックエッセイ『幼稚園役員で追い詰められた話〜PTAあなたはやりますか？〜』を描くのは、Instagramで子育て漫画や家族の実体験漫画を配信しているCHIHIROさん(@chihiro21865527)。
【漫画】本編をイッキ読みする
初めてでわからないことばかりの役員仕事の苦労や、嫌みなことを言う保護者に対する葛藤などの苦難を、ママ友や子どもたちのかわいさを糧に乗り越えた日々を描く。
――会計係と書記係を決めるのに時間がかかって、園長先生がため息をついたシーン、かなり胸が痛かったです。実際になかなか決まらなくて気まずい空気の中、スルースキルを決め込むコツがあれば教えてください。
CHIHIROさん(以下、CHIHIRO)：絶対役員しないという曲げない心と、絶対司会の人と目を合わせないことだと思います！(笑)
――せっかくなので、会計係と書記係をしてポジティブに思える点を教えてください。
CHIHIRO：先生たちと交流が持てる！いろいろと学校行事に携わってる！私なくては学校はまわらない！と思えることです。
――初対面で「能天気ママ」と言われるシーンがありました。いざ対面で直接言われたら、ショックで立ち直れる気がしません…。こういう場合はどのように対処するといいでしょうか？
CHIHIRO：私は笑ってやりすごすか、仲良しの友達に愚痴るか…の二択ですね。
――役員をうまくやりきる心構えを教えてください。
CHIHIRO：八方美人になりきることです！(笑)
