アジア投資が急反発、データセンタープロジェクトに３億円を出資

日本アジア投資<8518.T>が急反発している。前週末１７日の取引終了後、来年１月をメドに子会社化するＫＩＣホールディングス（東京都千代田区）が開発しているデータセンタープロジェクトに３億円を出資すると発表しており、好材料視されている。



同プロジェクトは、受電容量が国内でも最大級規模となる大型プロジェクトで、アジア投資はデータセンター施設の開発に向けた第１段階を担う事業主体となる特別目的会社（ＳＰＣ）へ匿名組合出資を行う。ＳＰＣの運営は、ＫＩＣＨＤの子会社であるＫＩＣ アセット・マネジメント（ＫＩＣＡＭ）が担当し、同匿名組合はアジア投資の特定子会社となる。なお、第１期の施設開発については、土地の取得や造成、建物の建設などに要する開発事業費が２２００億円規模となる見込みで、ＫＩＣＡＭがこれらのプロジェクト資産を運用する計画だ。



出所：MINKABU PRESS