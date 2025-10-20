レインウェアやダウン、寝袋などはっ水加工されたギアには、正しいお手入れが欠かせません。

自宅でも簡単にできますが、めんどくさいと思う方はプロにお願いしちゃいましょう。

人気のサービス、エリア拡大中

mont-bell（モンベル）とコインランドリー「Baluko Laundry Place（バルコ ランドリープレイス）」が共同で展開する「モンベル撥水コース」は、コインランドリーでアウトドアウェアのメンテナンスができるサービスです。

コース内容は、はっ水加工の落ちてしまったレインウェアや寝袋、ダウンジャケットなどの汚れを落とし、はっ水加工を施して乾燥させるというもの。

使用するはっ水剤は、PFAS（有機フッ素化合物）を含まないモンベルの「O.D.メンテナンスはっ水剤」です。熱を加えることではっ水剤が定着し効果を発揮するため、乾燥機にかけることが重要になります。ドライヤーなどで熱を当てることもできますが、乾燥機にかけたほうが絶対楽。

「モンベル撥水コース」の価格は、容量5kg（ジャケット3枚程度）で1,900円。価格は店舗により多少異なります。

2023年からBaluko Laundry Placeの一部の店舗でスタートしたこのサービスは、2025年10月末には全国29店舗まで拡大する予定です。利用できる店舗はこちらからご確認を。

洗濯代行サービスでも利用可能に

近くに利用できる店舗がない、あるいはコインランドリーに行くのすらめんどくさい、という方に朗報です。「モンベル撥水コース」がオンラインでも依頼できるようになりました。

Baluko Laundry Placeの洗濯代行サービス「Laundry OUT」から注文し、宅配便で送るだけで洗濯からはっ水加工までプロが行ってくれます。

Image: OKULAB

価格は、往復送料とメンテナンス代を含めて1箱（ウィンドブレーカー5枚程度）5,060円〜。お住まいの地域などにより料金は変わります。

ちなみに「O.D.メンテナンスはっ水剤」は、モンベルで購入できます。300mlで2,700円とリーズナブルなので、このはっ水剤を購入して自宅で洗濯まで行い、乾燥機だけコインランドリーにかけに行くのが経済的かと思われます。

モンベル アトラストートバック 3,340円 Amazonで見る PR PR

Source: mont-bell, OKULAB