¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×ÅÐ¾ì¤Ë¤È¤¤á¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤!!¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï¡Ä¡Ö¥á¥¾¥Ô¥¢¥ÎÃå¤Æ¤¿½÷»ù¤À¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã»É¤µ¤ë¤è¡×¤ÎÀ¼
ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¤Ë11·î22Æü¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥é¥Ü¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡È¹©¾ì¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾ïÀßÅ¹ ¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤¡¤¯¤È¤ê¡Á!¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ÎÀè¹ÔÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿!
¡ÖTamagotchi Connection ¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤³¤é¤Ü¤ì¡¼¤·¤ç¤ó¡×
¤³¤Á¤é¤¬¡¢¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡ÖTamagotchi Connection ¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤³¤é¤Ü¤ì¡¼¤·¤ç¤ó¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¡£¥Ô¥ó¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤Þ¤¿¤«¤ï¤¤¤¤!!
SNS¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï¡Ä¡£Âº¤¤¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¥á¥¾¥Ô¥¢¥ÎÃå¤Æ¤¿½÷»ù¤À¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã»É¤µ¤ë¤è¡×¡ÖÍß¤·¤¤¡¼¡¼!¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤È¤¤á¤É¬»ê¤Î¡ÖTamagotchi Connection ¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤³¤é¤Ü¤ì¡¼¤·¤ç¤ó¡×¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢4,180±ß¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤¡¤¯¤È¤ê¡Á!¡Ù¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
11/22(ÅÚ)¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¾ïÀßÅ¹¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¤Õ¤¡¤¯¤È¤ê¡Á¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ¡ÖTamagotchi Connection ¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤³¤é¤Ü¤ì¡¼¤·¤ç¤ó¡×¤òÀè¹ÔÈ¯Çä¤¹¤ë¤è¡ª¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤È¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤ÊÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó❤¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢§¡Ä pic.twitter.com/6CQLC47ATd- ¡Ú¸ø¼°¡Û¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á (@TMGC_net) October 10, 2025
