BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が、Instagramを更新。『ポケットモンスター』に登場するカモネギを真似したような写真が注目を浴びている。

■BTS J-HOPE、ネギを装着できるジャケットを着たポケモンコーデ

J-HOPEが着用しているのは、アパレルブランド・HUMAN MADE（ヒューマンメイド）が『ポケットモンスター』とコラボしたアイテム。1枚目ではインナーにモンスターボール柄のTシャツを着て、帽子を目深に被ったアップのショットを公開した。

また2枚目からは、カモネギがフロントにプリントされたブラウンのパーカーに、背面にあしらわれたコーチジャケットを羽織ったカモネギづくしのスタイリング。心も体もカモネギに扮しているのか、J-HOPEは手に長ネギを持ち、凛々しくポーズを取り、3、4枚目では勇ましい表情を浮かべている。ちなみにコーチジャケットは、右身頃のタブにネギを装着できる“冒険仕様”になっているという。

SNSでは「ネギ持ってるのしんどいw」「長ネギ持ってんのジワる」「かわいいねホビさん！」「世界的スーパースターがネギ持って投稿してるの見たことない笑」「ネギ持ってかっこいい人、生まれて初めて見た」「表情も最高大好き！」「さすがオシャレマスター」と話題を集めている。

■J-HOPEがフィーチャリング参加するLE SSERAFIM『SPAGHETTI』にもネギが？

なおJ-HOPEは、LE SSERAFIM（ルセラフィム）が10月24日にリリースする1stシングル『SPAGHETTI』にフィーチャリング参加することが明らかに。あらたに公開された映像では、J-HOPEがLE SSERAFIMと一緒に「EAT IT UP」と歌唱する音源の一部が公開されている。

なお『SPAGHETTI』のコンセプトビジュアルのひとつ「WEIRD GARLIC」ではKIM CHAEWON（キム・チェウォン）とHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が市場に登場した写真の中に長ネギが映り込んでおり、ファンの間ではカモネギの投稿が「まさかのスポだった!?」「これは偶然？笑」という声も囁かれている。