Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）で見せた、あるドラマのキャラクターをイメージしたコーディネートを投稿し、大きな話題を呼んでいる。

10月17日の『それスノ』では「TOKYO Sore snow COLLECTION」を放送。「デートでしたい！平成レトロアベックコーデ対決」をテーマに、それぞれが個性あふれるファッションを披露した。

■佐久間大介が逆立てヘア＆タンクトップ×チェックシャツで“無敵感”を演出

佐久間は「#IWGP のキングコーデしました！ キングまじ好きです！ いつも心のＧを！！！」と投稿。ドラマ『池袋ウエストゲートパーク』で窪塚洋介が演じた伝説のキャラクター“キング”をオマージュした。

白のタンクトップにワイドなホワイトパンツを合わせ、モノトーンのチェックシャツを肩から大胆に落とすように羽織ったコーディネート。パンツからのぞくバンダナや、胸元で光るシルバーチェーンなど、細部までこだわりが感じられる。ラフなのに計算されたバランスで、“キング”の持つ自由と強さを見事に再現した。

また、ピンクからゴールドへとグラデーションを描くヘアは、ふわりとボリュームを出しながら無造作に逆立てたスタイル。毛先を軽く外ハネさせ、どこか危ういムードをまとったこのヘアが、佐久間版“キング”の完成度をさらに高めている。

1枚目の写真では、“G”ポーズを決めながら顎を上げた挑発的な立ち姿。対して2枚目では、牙を剥くように手を構え、“ブチギレたキング”を表現した。

ファンからは「再現度が高すぎる」「令和のキング降臨」「色気と自由さが共存してる」「完全にキングが憑依してる」「最高にかっこいい」といった声が殺到している。

