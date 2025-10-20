G-DRAGON（BIGBANG）のInstagramのサブアカウント（@8lo8lo8lowme）にて、G-DRAGONがハローキティの前髪クリップを愛用する姿が公開された。

【写真】G-DRAGONがキティちゃんのクリップで可愛らしくコーデをアレンジ！①② 【写真】オシャレなG-DRAGONの私服ショット①②③

■飛行機旅のお供？キティちゃんと一緒のG-DRAGON

以前からバッグにマスコットを付けたり、ピアスを耳に装着したりと、キティ好きな一面を見せていたG-DRAGON。最新ショットは飛行機に乗って移動する際の様子を捉えたもので、ブルーのケーブルニットにジーンズ、首にはスカーフ、黄色のスニーカーと、ファッショニスタらしいコーディネートが光っている。

投稿の2枚目は飛行機の座席でくつろぐG-DRAGONのショットで、CHANEL（シャネル）の大きなレザーバッグのフラップ部分に、キティのクリップが可愛らしくふたつ装着されている。他にも自身のアイコニックなモチーフであるデイジーのキーホルダーも付け、彼らしくバッグをアレンジした。また7枚目では、クリップがG-DRAGONの帽子に移動し、可愛らしいアクセントになっている。

投稿にはこの他、G-DRAGONが飛行機の中で眠る姿（3枚目）やアンニュイに窓から外を見つめる青髪の姿（4枚目）、そしてドアップで頬を膨らませた可愛らしい表情（8枚目）もアップされている。

また10月11日の投稿では、上半身裸のセクシーな後ろ姿を披露。こちらの投稿でもG-DRAGONは同じキティのクリップをガウンの襟部分に装着しており（3、4、6、7枚目）、お気に入りアイテムであることがうかがえる。

■唯一無二な魅力が光る、G-DRAGONの私服コーディネート