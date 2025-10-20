11時の日経平均は1315円高の4万8897円、ＳＢＧが261.62円押し上げ 11時の日経平均は1315円高の4万8897円、ＳＢＧが261.62円押し上げ

20日11時現在の日経平均株価は前週末比1315.25円（2.76％）高の4万8897.40円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1472、値下がりは111、変わらずは28と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは8銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を1銘柄で261.62円押し上げている。次いでファストリ <9983>が151.92円、アドテスト <6857>が131.99円、東エレク <8035>が120.20円、ＴＤＫ <6762>が50.00円と続いている。



マイナス寄与トップは良品計画 <7453>で、日経平均を9.8円押し下げ。次いで住友鉱 <5713>が2.98円、ベイカレント <6532>が2.66円、ソシオネクス <6526>が0.56円、ルネサス <6723>が0.42円のマイナス寄与で続く。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は水産・農林の1業種のみ。値上がり率1位はゴム製品で、以下、電気機器、その他製品、情報・通信、銀行、精密機器と続いている。



※11時0分3秒時点



