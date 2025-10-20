金属バット友保、“ヘアドネーション”で超ロン毛→劇的イメチェン「飯に髪が入らなくて食いやすいですわぁ」
お笑い芸人のバイク川崎バイク（BKB）が、20日までに自身のインスタグラム＆YouTubeを更新。お笑いコンビ・金属バットの友保隼平が“ヘアドネーション”のため髪をバッサリ切ったことを報告した。
【写真】新ヘアスタイルもかっこいい！金属バット友保、“ヘアドネーション”で超ロン毛→劇的イメチェンのビフォーアフター
「BKB美容室チャンネル」というチャンネルで芸人仲間の髪を切ってきた元美容師であるBKB。今回、友保が訪れ、さまざまなトークをしながら、友保の超ロン毛をカットした。インスタグラムでは「ロン毛をヘアドネした夜」と髪を切った後を報告。友保と食事している様子を公開し、「いやあ、飯に髪が入らなくて食いやすいですわぁ」と言っていたことを伝えた。
この投稿に「ヘアドネーションの為に伸ばしてはったんですね！素敵」「友保さん、ほんまええ兄ちゃん 新しい髪型も可愛いよ！！」「うちの次男、小児がんで昨年ウィッグ作って貰いました。先日その次男と金属さんも出演の劇場に行ってきたので、今めちゃくちゃ感動しています 友保さん素敵です！」などの声が上がっている。
