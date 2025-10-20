やめられないのは脳のせい！？脳を操る禁断の味…クセになる「甘じょっぱい」の魔力との賢い付き合い方

なぜ今「甘じょっぱい」スイーツが人気なのか？

チョコレートを食べた後で、ついポテトチップスを手に取ってしまった経験がある人も多いだろう。実は近年、塩キャラメルやチョコがけポテトチップスなど、甘さと塩味が一緒になった「甘じょっぱい」スイーツが定番化している。

甘くてしょっぱい、その絶妙な組み合わせが、なぜ人を惹きつけるのか。

健康・食分野に詳しい石原新菜医師によると、現代人のライフスタイルや脳の働きが関係しているという。

「最近はパソコン作業など、脳を酷使する仕事が増えています。脳はブドウ糖でしかエネルギーを得られません。そのため、脳を使えば使うほど甘いものを欲するようになるのです」

さらに、ストレスも甘いものを求める要因だ。ストレスが溜まると甘いものが食べたくなり、甘いものを食べると血糖値が上がり、それを下げるためにインスリンが分泌される。すると今度は血糖値が下がりすぎてイライラが生じる。そして塩味を求めるようになる。

「甘い→しょっぱい」のループを一度に満たしてくれるのが、「甘じょっぱい」というわけだ。

しかし、理由はそれだけではない。甘いものとしょっぱいものを同時に食べることで、お互いの味を際立たせる「対比効果」が働く。それぞれの味がより強く感じられ、脳は快楽を覚えるのだ。

「それぞれの味がより強くおいしく感じられると、脳内でセロトニンやドーパミンといった幸福感をもたらす神経伝達物質が分泌されます。脳が報酬を得たと認識することで、それが習慣化していくのです」

さらに注目すべきは、舌の味覚受容体「SGLT１」の働きだ。

「塩味を感じたときにのみ、舌の味覚受容体『SGLT1（グルコースとナトリウムを細胞内に取り込む役割を担う）』が活性化し、細胞への糖分の取り込みが促進されます。ストレスや疲労で糖分を求める脳にとって、塩味が加わることでより効率的に糖分を吸収できる。この仕組みにより、甘いものとしょっぱいもののループが生まれるのです」

実は昔からあった「黄金の組み合わせ」

ストレスまみれの現代人を虜にする甘じょっぱい味だが、実は今に始まったものではない。

「お赤飯に塩をふる、ぜんざいに塩を加えたり、塩昆布と合わせる、スイカに塩をかける……。実は、昔から甘味と塩味を組み合わせた料理は色々とあります」

石原医師が挙げるのは、日本の伝統的な食べ方だ。このほかにも、照り焼きやきんぴらごぼうなど、日常的に食べている料理の中に「甘じょっぱい」は息づいている。

中でも興味深いのが、お祝いの席などの特別な日に食べられてきたお赤飯だ。

「お赤飯は、ご馳走として特別な日に食べられてきました。脳の報酬系をくすぐる甘じょっぱい味は、名実ともに『報酬』だったわけです。昔の人は、経験的にこの黄金の組み合わせを知っていて、甘じょっぱい味は人間の本能が求める味覚だったといえるでしょう」

ご馳走が日常に…行き過ぎが招く健康リスク

かつては特別な日のご馳走だった甘じょっぱい味が、今ではいつでも手に入るようになった。この変化について、石原医師は次のように懸念を示す。

「食文化が発展し、生活が豊かになった結果、かつてはご褒美だったものが、今では日常的な食事になりました。そして今、問題視されているのが糖質の過剰摂取です。過剰な糖分は血糖値を急上昇させ、インスリンの分泌を促します。インスリンは糖を中性脂肪として体に蓄積させるため、肥満の原因になるのです」

さらに懸念されるのが、糖分が毛細血管に与える影響だ。

「糖尿病患者の場合、網膜の毛細血管が障害を受けることで視力低下や失明に至るケースがありますし、腎臓の場合は人工透析が必要になることもあります。また、毛細血管の損傷により動脈硬化が進行し、高血圧、心筋梗塞、脳梗塞といった疾患のリスクが高まる可能性も指摘されています」

代謝しきれなかった糖分がタンパク質と結合することで生成される「AGEs（終末糖化産物）」も見逃せない。これが肌や血管、細胞の老化を促進する一因とされている。

また、塩分の過剰摂取にも注意が必要だ。ナトリウムは水分を引きつける性質があるため、血圧上昇や浮腫を引き起こす恐れがある。血管への負担が増すことで、動脈硬化や生活習慣病のリスクも高まる。

「糖分も塩分も体にとって必要な栄養素です。しかし、現代人は過剰に摂取している傾向があり、加えてそれらの排泄や代謝が追いついていないケースも多く見られます。これが健康に悪影響を及ぼす要因となっているのです」

加えて、石原医師が指摘するのが「夜間低血糖」だ。就寝前に甘いものを摂取すると血糖値が急上昇し、その後インスリンが大量に分泌されることで、睡眠中に血糖値が過度に低下することがある。これが翌朝の目覚めの悪さや倦怠感の原因となる場合があるという。

伝統に学ぶ、賢く楽しむ「甘じょっぱい」

では、「甘じょっぱい」とどう付き合えばいいのか。石原医師は「自然な食材」を使った甘じょっぱいを推奨する。

「同じ甘じょっぱいでも、ポテトチップスとチョコレートの組み合わせと、ぜんざいに塩を加えたものでは、体への影響が大きく異なります。例えば、小豆やさつまいもには食物繊維、ビタミン、ミネラル、ポリフェノールなどが含まれており、栄養面でのメリットがあります。また、食物繊維には血糖値の急上昇を緩やかにする効果も期待できます」

さらに石原医師が提案するのが「ナトカリ比」を意識した食べ方だ。ナトリウム（塩分）の多いものを食べるときは、カリウムの多いものと組み合わせる。カリウムはナトリウムを排出する働きがあるため、血圧の上昇を抑える効果が期待できる。

「例えばBLTサンドなら、ハム（ナトリウム）と一緒にレタスやトマト（カリウム）を摂ることで、バランスが取れるのです」

また、摂取するタイミングも重要だ。朝や昼は代謝活動が活発なため心配ないが、夜は「夜間低血糖」を招くことがあるため、就寝前は避けたほうがいい。どうしても食べたい場合は、食後に軽いウォーキングなどで体を動かし、血糖値の上昇を抑えるといった工夫が有効だという。

「甘じょっぱいお菓子をたまに楽しむのは問題ありません。日常的に楽しむのであれば、できるだけ自然な食材を選ぶことをお勧めします」

お赤飯に塩、ぜんざいに塩、スイカに塩etc..……

昔の人が特別な日にだけ口にしていた伝統的な「甘じょっぱい」には、実は健康への知恵が宿っていた。

自然な食材を使い、適量を、適切なタイミングで。

この基本を守れば、甘じょっぱいは罪悪感なく、体にも優しい「ご褒美」になるのだ。

取材・文：安倍川モチ子

