¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û°éÀ®¥ë¡¼¥¡¼²¬ÅÄâ«°ìÏ¯¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÍýÁÛ¤ÎÀèÇÚÅê¼ê¡¡·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤â¡Ö¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¡×
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¤¬¥×¥í¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¯Ãæ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥ë¡¼¥¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤¬½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ÇÃÃÏ£¤òÀÑ¤à°éÀ®¤Î²¬ÅÄâ«°ìÏ¯Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡££±£¸£·¥»¥ó¥Á£¹£µ¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿Ä¾µå¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹ÎÏ¶¯¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÉð´ï¤Ë¡¢º£µ¨¤Ï»°·³Àï¤òÃæ¿´¤ËÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤¿¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ø¡¢±¦ÏÓ¤ÎÁÇ´é¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï
¡¡²¬ÅÄ¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï¤¤¤¤·ë²Ì¡¢°¤¤·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È¡£ÂçÂ´¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÄ¹¤¤¤³¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¡¢²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ï
¡¡²¬ÅÄ¡¡¤·¤Ã¤«¤ê»Ø¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤éÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤¹¤±¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·è¤áµå¤ÎÀºÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤È¤«¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹½ê¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Îµå°Ò¤ò¿¤Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢·è¤áµå¤ÎÀºÅÙ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼êÁü¤ò
¡¡²¬ÅÄ¡¡¿ù»³¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£µÜºê¤Î½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Î»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È²¿ÅÙ¤«¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£°ì·³¤Î»î¹ç¤È¤«¸«¤Æ¤Æ¤â¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¼è¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç·è¤á¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡£¤¢¤È¡¢ÂÎ¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡¿ù»³Áª¼ê¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤¿ÈÂÎ¤Ë¤Ê¤ë
¡¡²¬ÅÄ¡¡»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¼å¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡Âç³Ø¤ÎÆ±´ü¡¢À¾Éð¤ÎÅÏÉôÀ»¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤«
¡¡²¬ÅÄ¡¡¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¼è¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î´Ö¡¢À¾Éð¤Îµå¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤âÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¤È¤«¤Î»þ¤È¤«¡¢´ØÅì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤È¤«¤Ï¡¢¤´ÈÓ¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¤°¤é¤¤¤ÎÏ¢Íí¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£·ë¶É¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤Ã¤Á¤¬Ë»¤·¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê³èÌö¤Ï¡Ë»É·ã¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¨¡¨¡¹¥¤¤Ê²Î¼ê¤ËÃæ¿¹ÌÀºÚ¤ÎÌ¾Á°¤¬¡ÄÀÎ¤ÎÇ¯Âå¤Î¶Ê¤âÄ°¤¯
¡¡²¬ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë·ë¹½¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤À¤È¡Ë¿·¤·¤¤²ÎÎ®¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Á³¤È¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÎÍØ¶Ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÊÂç³Ø¤Î¡ËÀèÇÚ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥ì¥²¥¨¤¬¹¥¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥¸¥ã¥Ñ¥ì¥²¤â·ë¹½Ä°¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¨¡¨¡Ê¡²¬¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï´·¤ì¤¿¤«¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡²¬ÅÄ¡¡µÊÃãÅ¹¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼°û¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¾ì¹ç¤ÏÅÄ¾å¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¨¡¨¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤Ï¤Ç¤¤¿¤«
¡¡²¬ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢³«ÂóÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡¼«Ê¬¤Ç¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆþ¤ì¤ë
¡¡²¬ÅÄ¡¡Âç³Ø¤Î»þ¤«¤é°û¤à¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÆ¦¤ò¤Ò¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤È¾¾ËÜÀ²¤µ¤ó¤È¤«¡Ê°éÀ®¤Î¡ËÂçÃÝ¤µ¤ó¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¤ÈÊ¹¤¯¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡ËÌ£¤â¶ì¤¤¤È¤«»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¯¤é¤¤¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¨¡¨¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï
¡¡²¬ÅÄ¡¡ÍèÇ¯¤Ï»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡¤½¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
¡¡²¬ÅÄ¡¡Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤Þ¤À¿ù»³¤µ¤ó¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ù¤ª¤«¤À¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡¡£²£°£°£²Ç¯£¶·î£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»Ô½Ð¿È¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢Åê¼ê¡£ÇØÈÖ¹æ£±£´£°¡£¿ÈÄ¹£±£¸£·¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¹£µ¥¥í¡£ÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤«¤éÂçºå¾¦¶ÈÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£Âç³Ø»þÂå¤âÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤òÉð´ï¤Ëµß±ç¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£²£°£²£´Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£¹°Ì¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îº£µ¨¤ÏÆó·³¤Ç£¶»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨£¶¡¦£´£³¡£Èó¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï£²£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£±¾¡£±ÇÔ£²¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£³£¸¡£