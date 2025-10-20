朝ドラ「ばけばけ」実際も追い詰められ出奔…山根銀次郎（寛一郎）のモデル・前田為ニの失踪とその後

朝ドラ「ばけばけ」には、ヒロインの周囲に魅力的な人物が数多く登場します。

ヒロイン・トキの最初の夫となる山根銀次郎もその一人。彼のモデルとなったのが、小泉セツの元夫・前田為ニです。

為ニは江戸時代末期頃に鳥取藩士の子として生まれます。

明治になって稲垣家に婿入りしてセツと結婚。仲睦まじく過ごすものの、二人には試練が訪れました。

前田為ニとはどのような人物だったのか。その背景とセツとの関わりについて触れていきます。

前田為ニの生涯について見ていきましょう。

鳥取藩士の子として生まれた為ニ

安政5（1858）年ごろ、前田為ニは因幡国で鳥取藩士である前田家の次男として生を受けたと考えられます。

為ニが生まれた時代は、政治的に混迷を深めた時代でした。

黒船来航によって幕府の権威が失墜。水戸や長州などを中心に尊皇攘夷派が台頭していました。

鳥取藩では、水戸藩主であった徳川斉昭の五男・池田慶徳が藩主に就任。文久3（1863）年6月には、長州藩についでイギリス船に砲撃を仕掛けて攘夷を実行に移しました。

加えて慶徳は、15代将軍・徳川慶喜の兄という立場でもあります。

鳥取城。鳥取藩の政庁として明治初期まで機能した。

身分社会？騎士・徒士・卒の武士の3区分

前田為ニが生まれたのは、鳥取藩の足軽の家でした。

足軽は武士の中でも最も軽輩であり、身分が低い立場とされています。ではどのような位置にいたの考えていきましょう。

全国には、藩の中で武士の身分は大きく３つに分けられていました。

頂点となるのが騎士（きし）。その名の通り、馬に乗ることが許可されています。藩でいえば藩士たちを指導する上役の立場です。

その下が徒士（かち）。騎士と違って徒歩で勤める下層武士の階級です。場内警固や先駆けを行う立場でした。

そして最下層が足軽です。戦場で言えば歩兵の立場であり、上記の士分（騎士・徒士）とは異なります。

武士の内部には、歴然とした身分差があった。

一般的に武士と呼ばれるのは、狭義では士分まででした。足軽は武士身分ではあるものの、区別されて認識されていたのです。

為ニの前田家も、鳥取藩では軽輩として扱われていました。この身分制度が、のちのち為ニに影を落とすこととなるのです。

明治は四民平等？士族と卒族の違い

明治元（1868）年、明治維新によって江戸時代が終わりを告げました。

明治の世では、身分は新たな制度へと移行していきます。

華族（公家や旧大名）・士族（旧武士、いわゆる旧士分）・卒族（旧足軽）・平民（町民や農民）の成立です。

ここでも旧足軽が旧士分と区別されていたことがわかります。

しかし明治5（1872）年、卒族は士族（一代限りの足軽は平民）に編入。為ニも士族の身分となりました。

四民平等という言葉がありますが、実際はそれほど人々が簡単に前時代の身分を受け入れたわけではありません。

やがて為ニは身をもって知ることとなるのです。

足軽。士分（上級武士たち）とは区別されていた。

幸せな結婚生活？しかし婿入り先は…

明治になると、収入を失った士族たちは困窮を極めていきます。

前田家もその流れにあり、為ニの婿入り先として決まったのが出雲国松江の稲垣家のセツでした。

セツは稲垣家の養女であり、血筋は松江藩番頭の小泉家、母方は家老や中老を務めた塩見家につながります。

明治19（1886）年、為ニは28歳（推定）で稲垣家に婿入り。当時18歳のセツと夫婦となりました。

二人の夫婦仲はよく、関係は良好だったと言われています。

為ニは働き者である一方、浄瑠璃や近松作品に精通。怪談などの物語を愛好したセツと語り合ったと言われています。

しかし暗雲は突然立ち込めてきました。

明治20（1887）年、セツの勤務する小泉家の織物工場が倒産。セツの父・小泉湊も病で世を去りました。

稲垣家の暮らしはいよいよ厳しくなり、婿である為ニに対して期待と圧迫が向かうこととなるのです。

セツの勤務する工場が倒産し、稲垣家は苦しむことに…

稲垣家出奔！為ニの大阪での再出発

このとき、稲垣家では雪の養祖父・稲垣万右衛門と養父・稲垣金十郎が働かず、むしろ為ニとの間で軋轢を生んでいます。

稲垣家に同化させるため厳しい「しつけ」が実施。為ニが足軽出身であることから「軽輩」と言われ、次第に為ニは追い詰められていきました。

居場所を失った為ニは稲垣家を出奔。松江を後にして大阪へと向かったと言われています。

セツは為二の所在が大阪にあると知るや、旅費を工面して単身出向き、復縁を懇願しました。

しかし為ニは拒否し、思い詰めたセツは身投げをしようかと考えた程でした。結局は、為ニはそのまま稲垣家に帰ることはないまま、明治23（1890）年に離縁となります。

その後、セツは実家である小泉家に復籍。翌明治24（1891）年に婿として小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）を迎えることとなるのです。

その後の為二の離縁後の足取りは定かではありません。一説によると、大阪で商売で成功したとも伝わります。

セツがのちに小泉八雲へ語り、名作『知られぬ日本の面影』に収められることになる怪談「鳥取の蒲団（布団）」も、もとは鳥取出身の為二からセツに伝わった話でした。

為ニとセツ夫婦の語らいが、のちの日本近代文学へと連なる“素材”を育んだことは注目すべき点でしょう。