田丸麻紀、子連れ外食ショットに反響「全てがお洒落」「イケメンたちとデート」
【モデルプレス＝2025/10/20】モデルで女優の田丸麻紀が10月19日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】田丸麻紀「仲良し親子」オシャレ外食ショット
田丸は「フェンシングレッスン後」に、2人の息子と麻布十番のイタリアンレストランへ食事に出かけた際の様子を公開。「次男の必要以上な陽気さに失笑しつつも 笑顔をもらう」と綴り、ナプキンで口を拭いている次男と、その様子を確認するように手を伸ばしている田丸の2ショットを投稿している。また「長男、おいしいポーズは両手を広げて すしざんまい」という言葉の通り、たいらげたお皿の前で笑顔で手を広げている長男の写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「仲良し親子」「素敵な時間」「フェンシングからのイタリアン…全てがお洒落」「イケメンたちとデートですね」などと反響が寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
