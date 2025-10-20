唐田えりか、ミニワンピから大胆美脚披露「ドキッとした」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/20】女優の唐田えりかが10月19日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニワンピース姿に、反響が集まっている。
【写真】唐田えりか「ドキッとした」と話題の美脚ショット
唐田は「日々大切な人を綴る作業は、自分と向き合うひとつでもあります」と綴り、フォトグラファー・阿部裕介氏が撮影した雑誌「FRaU」（講談社）の連載ショットを公開。グリーンのチェックミニワンピースからは美しい脚のラインが際立っている。
この投稿は「海の綺麗さに癒やされる」「えりかちゃん可愛い」「ドキッとした」「笑顔が最高」などの反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
