大河「べらぼう」野生爆弾くっきー！初登場シーンに視聴者衝撃「普段の芸風そのまま」「ものすごいインパクト」の声
【モデルプレス＝2025/10/20】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第40話「尽きせぬは欲の泉」が、19日に放送された。お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！が新キャストとして登場し、反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】大河「べらぼう」人気芸人＆声優のつかみ合いシーン
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
山東京伝／政演（古川雄大）の紹介で、蔦重はしばらくの間、戯作者・滝沢瑣吉（津田健次郎）を作家見習い兼手代として耕書堂で世話することになった。そんなある日、勝川春章（前野朋哉）が弟子の絵師・勝川春朗（くっきー！）を連れて耕書堂へやって来る。
春朗は蔦重が挨拶するなり「たら〜り、たら〜り、たりらりら〜ん。たらたらしてやがんな、旦那！」と変わった言葉を発し、その横で春章が「水も滴る男前って言いたいんだよ」と説明。春朗は蔦重から黄表紙の挿絵を依頼されると、床にひれ伏す体勢で顔を原稿に近付け、舐め回すように文章を読んだ。
そこに瑣吉が近づいて自己紹介するが春朗は反応を示さず、突然息を止めて尻を突き出し「ふん！」と屁をこく。さらに「ぶ〜！ぶ〜！」と口を鳴らし、原稿を丸めて口に押し込み周囲を唖然とさせた。
同話から、くっきー！演じる春朗（のちの葛飾北斎）と、声優で俳優の津田健次郎演じる瑣吉（のちの曲亭馬琴）ら新キャストが登場。同シーンで大河デビューを飾ったくっきー！の怪演が話題を呼び「くっきー！？」「突然出てきてビックリした」「ものすごいインパクト」「普段の芸風そのまま」「こんなハマり役いない」「面白すぎる」「大河で涙流して笑ってる」などと反響が集まり、X（旧Twitter）では「くっきー」がトレンド入りした。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
◆「べらぼう」くっきー！初登場シーンに反響続々
山東京伝／政演（古川雄大）の紹介で、蔦重はしばらくの間、戯作者・滝沢瑣吉（津田健次郎）を作家見習い兼手代として耕書堂で世話することになった。そんなある日、勝川春章（前野朋哉）が弟子の絵師・勝川春朗（くっきー！）を連れて耕書堂へやって来る。
春朗は蔦重が挨拶するなり「たら〜り、たら〜り、たりらりら〜ん。たらたらしてやがんな、旦那！」と変わった言葉を発し、その横で春章が「水も滴る男前って言いたいんだよ」と説明。春朗は蔦重から黄表紙の挿絵を依頼されると、床にひれ伏す体勢で顔を原稿に近付け、舐め回すように文章を読んだ。
そこに瑣吉が近づいて自己紹介するが春朗は反応を示さず、突然息を止めて尻を突き出し「ふん！」と屁をこく。さらに「ぶ〜！ぶ〜！」と口を鳴らし、原稿を丸めて口に押し込み周囲を唖然とさせた。
同話から、くっきー！演じる春朗（のちの葛飾北斎）と、声優で俳優の津田健次郎演じる瑣吉（のちの曲亭馬琴）ら新キャストが登場。同シーンで大河デビューを飾ったくっきー！の怪演が話題を呼び「くっきー！？」「突然出てきてビックリした」「ものすごいインパクト」「普段の芸風そのまま」「こんなハマり役いない」「面白すぎる」「大河で涙流して笑ってる」などと反響が集まり、X（旧Twitter）では「くっきー」がトレンド入りした。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】