ガバッと羽織るだけ！【大人のハニーズ】40・50代の華見え♡「きれいめベスト」

秋の着こなしを華やかに見せたいときは、ラメ入りの素材を使ったアイテムが頼りになるかも。【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】では、40・50代の大人世代に寄り添うラメ入りの「きれいめべスト」が登場しています。厚みのあるニットやふわふわなフェザーなど、これからの季節感も取り入れた華見えベストを紹介します。

あたたかそうなハイネックのニットベスト

【ハニーズ】「肩釦ニットベスト」\3,980（税込）

肩部分にボタンがついた、あたたかそうなハイネックのニットベスト。ボタンを開閉すれば首元の着こなしを変えられます。公式HPによると生地は「ラメ糸入りで華やかな印象」かつ「程よい厚みで暖かみのある素材」ということで、おしゃれも防寒も同時に実現できそうです。裾は前後で丈が違い、後ろは腰にかかる程度の長さ。ゆったりとしたシルエットなので、上半身の体型カバーにも期待できます。

垢抜けたレイヤードスタイルはおまかせ！

清潔感のある白のシャツに、杢ベージュのベストをレイヤード。首元のボタンを開けてシャツの襟をちら見せし、こなれ感たっぷりに着こなしています。秋らしく深みのあるレッドのスカートと、やさしげなトップスの色合いも相性ばっちり。写真のように細身のベルトをベストの上から締めればシルエットにメリハリが出てスタイルよく着こなせるはず。スカートやシャツなどきれいめなアイテムでベストをいかした、大人の垢抜けコーデです。

思わず触れたくなるふわふわのフェザーベスト

【ハニーズ】「フェザーベスト」\3,980（税込）

起毛感のある華やかな見た目が可愛い、季節感たっぷりのフェザーベスト。公式HPにて「トレンド感のあるラメ糸入りで華やかさをプラスした主役級デザイン」と紹介があり、ふわふわと柔らかそうな素材が特徴的です。短丈のゆったりシルエットのため、インナーともレイヤードしやすそう。ほどよいVネックで、顔まわりをすっきり見せられそうなのもうれしいポイントです。

季節感を足してきれいめコーデを格上げ

白ロンTに黒のパンツを組み合わせたシンプルな着こなしも、ライトグレーのフェザーベストを羽織れば、一気に厚みのあるコーディネートへ早変わり。フィット感のあるベーシックなTシャツなら、ボリュームのあるベストを羽織っても、すっきりきれいに着こなせそうです。レザー調のハンドバッグやヒールローファーなど、大人っぽくきれいめな小物を合わせれば、コーディネートにきちんと感もプラス。マンネリしがちなモノトーンコーデは、特徴的なアイテムで新鮮味を加えて楽しんで。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W