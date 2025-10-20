信号待ちで、急にフラフラ揺れ出したママ友。「具合悪いの？」心配する私に「実は」思わぬ【職業病】にクスッ

赤ちゃんって、抱っこしたまま動かないでいるとぐずったり不満そうに身じろぎ出したりしますよね。娘は縦に揺れていないと寝ないタイプだったので、膝が痛くなったものです。

今回はママ友Cさんとの話をお届けします。

ランチの帰り道で

数年前のことです。

ある日、ママ友のCさんとランチをした帰り道、信号待ちをしながら話していると、おもむろにCさんの体が左右にユラユラと揺れ出しました。

左右だったり円を描いたり、不規則に揺れているので、どこか具合が悪いのかと心配になり、



「大丈夫？ 体がふらふらしてるけど、めまいとかしてる？」

揺れていた訳は

するとCさんは、ハッという表情になり、次の瞬間笑顔で、



「やだ～、私揺れてた？ 末っ子を抱っこしてるつもりになってたかも」

Cさんの末っ子は当時2歳になったばかり。



そういえばちょっと前までいつも抱っこ紐の中から可愛い顔を覗かせていました。

この日、Cさんは旦那さんに末っ子ちゃんを預けて来たので、一緒ではありませんでした。

「いつも抱っこ紐に入れて移動してたから、体にしみついてるのかも。無意識にやってるんだわ」

もうここまで来ると、母親っていう職業病だよね～。



2人で笑い合いながら歩いたものです。

温かい光景

この出来事の後、もしかして？ と信号待ちの最中何気なく周りを見ていると、抱っこ紐のママ達がユラユラ優しく揺れているのを何度も見かけました。

そういえば私も揺れていたかもしれないなぁ。

数えきれないほど抱っこ紐に入れて移動したのに、なぜか当時の記憶が曖昧です。

娘の小さい頃に思いを馳せつつ、今日も信号待ちで揺れているママ達を見かけると、心が温かい気持ちになるのです。

