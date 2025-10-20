269¿Í¤Î¡Ö¥¿¥Ê¥«¥Ò¥í¥«¥º¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿30Ç¯¡¡ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ë»¿À®¤¹¤ëÍýÍ³
1994Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¡¦¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£Æ±À«Æ±Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÅÄÃæ¹¨ÏÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¤¸Ì¾Á°¤Î¿Í¤¿¤Á¡ÊÆ±²»°Û»ú¤â´Þ¤à¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÅÄÃæ¹¨ÏÂ¤Î²ñ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤¤¤Þ¤ä¡Ö¤Û¤Ü´´»ö¤ÎÅÄÃæ¡×¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯¤ËÅÏ¤ë³èÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç269¿Í¤Î¥¿¥Ê¥«¥Ò¥í¥«¥º¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï178¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤òÃ£À®¡£2023Ç¯¤Ë¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÇµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢10·î18Æü¤Ë¤Ï150¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢ºÆÅÙ¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ë¤âÄ©Àï¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éµÏ¿Ã£À®¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë°ÕÍß¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã¯¤è¤ê¤â¡Ö¿Í¤ÎÌ¾Á°¡×¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãø½ñ¡ØÁ´°÷¥¿¥Ê¥«¥Ò¥í¥«¥º¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢·ëº§¤·¤¿¤È¤¤ËÉ×ÉØ¤ÇÆ±¤¸À«¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢ÊÌ¤ÎÀ«¤Ë¤¹¤ë¤«¤òÁª¤Ù¤ë¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¤Ë»¿À®¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»¿À®È¿ÂÐÁÐÊý¤Î°Õ¸«¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢»ä¤ÏÆ³Æþ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¦ÄÍÅÄ¸¿µ¡Ë
¡ü¶¦ÄÌ¤Î·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÎÏ¢ÂÓ´¶
Æ±À«Æ±Ì¾¤â200¿Í°Ê¾å½¸¤Þ¤ì¤ÐÂ¿ºÌ¤À¡£·Ù»¡´±¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢¾ÃËÉ»Î¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó--¡£¡ÖÀ¯¼£²È¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À¤¤¤Ê¤¤¤¬¤¤¤º¤ì½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖÆ±¤¸Ì¾Á°¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¥°¥Ã¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¯µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë·Ð¸³¤Ê¤é¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿ô½½¿Í¡¢¿ôÉ´¿Í¤ÎÆ±À«Æ±Ì¾¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¹âÍÈ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
2022Ç¯¤Ë¤Ï178¿Í¤ÎÅÄÃæ¹¨ÏÂ¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡ÖÆ±À«Æ±Ì¾¤ÎºÇÂ¿¿Í¿ô¤Î½¸¤Þ¤ê¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÆ±À«Æ±Ì¾¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë½¸ÃÄ¤ò¡Ö³ÈÄ¥¿ÆÂ²¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¶¦ÄÌ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡üÊÄ¤¸¤é¤ì¤¿½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿Â¿ÍÍÀ¤Î²ÄÇ½À
À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÌ¾Á°»ö¾ð¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê·¹¸þ¤Ç¸À¤¨¤ÐÉáÄÌ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¤ß¤¿¤éÆüËÜ¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÃ¼ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
º£¤Ç¤Ï½¸ÃÄ¤Î´éÌò¤È¤·¤Æ¡Öº£¤äÆÃµöÄ£¤Ë¾¦É¸¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤Ç¤¤¿¡Ø¥¿¥Ê¥«¥Ò¥í¥«¥º¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ë¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ï¡Ø¥¿¥Ê¥«¥Ò¥í¥«¥º¡Ù°Ê³°¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢ÊÌÀ«¤Ë¤Ï»¿À®¤À¡£
¡ÖËÍ¤ÏÌ¾Á°¤ËÂ¿ÍÍÀ¤¬¤¢¤ë¤Ù¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤é½÷À¤¬ÌµÍý¤¯¤êÃËÀ¤ÎÀ«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÅÁÅý¤ä²ÈÉãÄ¹À©¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¤«¤¿¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÄÁ¤·¤¤À«¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤æ¤¯ÆüËÜ¤Î¾¯¿ô¸À¸ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ«¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤¦³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆ±À«Æ±Ì¾¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¦³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±À«Æ±Ì¾¤È¤·¤ÆÊÄ¤¸¤¿³èÆ°¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤ÆÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Ç¤¹¡×
Æ±À«Æ±Ì¾¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÃ±°ìÅª¤ÊÂ°À¤ò¤â¤Ä½¸ÃÄ¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ÍÍÀ¤¬¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
2022Ç¯¤ÎµÏ¿¤Ï¤¹¤°¤Ë¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÇÈ´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£10·î18Æü¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢150¿Í¤ò½¸¤á¤¿¡£µÏ¿¹¹¿·¤ËÉ¬Í×¤Ê256¿Í¤Ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£