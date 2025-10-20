「Aぇ！group」の冠番組「Aぇ！！！！！！ゐこ」（MBSテレビ）が10月18日、公式Xを通じて11月1日に放送再開することを発表した。すでに同系列のラジオ「Aぇ！ groupのMBSヤングタウン」（MBSラジオ）はメンバー4人で継続。メンバーの草間リチャード敬太（29）の騒動は徐々に落ち着きを見せている。

しかしながらXを中心に拡散しているのは、草間の「ハメられた」説である。

草間が公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕されたのは10月4日早朝、東京・新宿2丁目でのこと。草間本人だとは確証は取れていないものの、ネット上では、草間のように見える男性が、マスクにキャップ、肩に白いTシャツを乗せ、靴下だけという、アンバランスな姿でビルの入り口で外の様子をうかがっている動画が拡散。同じ場所で、警察に呼び止められ、話し込んでいる動画も上がっている。

この動画に関して、ネット上では《ハメられたとしか思えない》というコメントが多数投稿されている。２丁目界隈でも「偶然撮影したのではなく、まるで張っていて撮ったとしか思えない」（近隣の飲食店スタッフ）というほど。

草間が逮捕された2丁目界隈はこぢんまりとしてアットホームな店が集まっているエリア。

「もしも店の中で服を脱いだとしても、外に出るようなことがあれば店の人が止めるし、心配して服を貸す人がいるはず。当日そんな騒ぎになっていないし、通報したのも段取りが良すぎる」（近隣飲食店の客）という。

キャップにマスク姿ということは、Tシャツを脱いでから着用したと思われ、顔バレしないように顔を隠しているようにも見える。草間は、一部で“脱ぎ癖”があるとの説もあったが、動きからしても泥酔していたようには見受けられない……そんな動画からネット上でも「意図的に服を隠された」という説が拡散し、時が経つほどに《かわいそう》という同情票が広がっている。

真偽のほどは明らかではないが……もしも、「ハメられた」のだとしたら、ダメージは大きすぎる。

