職業体験からフリマまで一日中楽しめる！八王子青年会議所 イベント『わくわく☆こどもフェス』

一般社団法人八王子青年会議所が、子ども達が様々な社会体験をすることができるイベント『わくわく☆こどもフェス』を2025年10月26日に開催します！

会場は東京都八王子市の京王相模原線南大沢駅前ペデストリアンデッキと南大沢中郷公園です。

八王子青年会議所 イベント『わくわく☆こどもフェス』

「わくわく☆こどもフェス」は、八王子市の子ども達に様々な経験と体験を提供し、地域への愛着や社会性を育むことを目的とした大型事業です。

イベントは「キッズフリマ」「八王子こども屋台選手権」「ステージイベント」「職業体験ブース」の4つのコンテンツで構成されます☆

『キッズフリマ』

開催時間：

第1部 午前10時(販売開始午前11時)〜正午

第2部 午後1時(販売開始午後2時)〜午後3時

場所：南大沢中郷公園

参加方法：詳細はWEBサイトをご確認ください

「キッズフリマ」は、NPO法人キッズフリマの協力のもと、販売するのも購入するのも参加する子ども達だけで行うフリーマーケットです。

子ども達自身でお金のやり取りやコミュニケーションを体験できる貴重な機会になります！

『八王子こども屋台選手権』

販売時間：午前10時30分〜午後3時

表彰式：午後4時〜

場所：南大沢駅前ペデストリアンデッキ

参加方法：出店については申込を締め切っています。購入はどなたでもできますので、当日チケット販売店テントにお越しください。

今回で第7回目の開催となる人気事業「八王子こども屋台選手権」

八王子市内の子ども達が、八王子産食材を使用するというルールと限られた予算の中で、自分達で考えたオリジナルメニューを屋台で実際に販売します！

『ステージイベント』

時間：午前10時50分〜午後3時30分

場所：南大沢中郷公園内ステージ

南大沢中郷公園のステージでは、エネルギッシュなパフォーマンスが繰り広げられます。

八王子市内の団体によるダンスやミュージカルのほか、帝京大学書道部による書道パフォーマンス、八王子学園吹奏楽部による吹奏楽演奏が予定されています☆

職業体験ブース『お仕事ヒーローアカデミア』

時間：午前10時〜午後3時30分

場所：南大沢中郷公園

参加方法：開催日時に現地にお越しください。事前予約、申込はございません。

職業体験ブース『お仕事ヒーローアカデミア』では、子ども達が様々な職業に触れられます。

警察署、消防署、自衛隊、社会福祉協議会などの協力のもと、楽しみながら社会の仕組みを学べるブースが設置されます！

フリーマーケットでの売買体験から、本格的な職業体験、地元の食材を使ったグルメまで、一日中楽しめるコンテンツが盛りだくさん。

子ども達が主役になって輝くイベントです！

八王子・南大沢で開催される『わくわく☆こどもフェス』の紹介でした。

