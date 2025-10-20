相次ぐ不審物騒動…“黒い物体”を投棄し自転車で去る男　業務妨害の疑いで75歳男を逮捕　青森・弘前市

青森・弘前市で不審物が相次いで発見された事件で75歳の男が逮捕された。付近の防犯カメラには自転車の男が黒い物体を投棄し、立ち去る姿が捉えられていた。不審物の目撃情報は6件寄せられているが、爆発などの危険性はなかったという。男は一部容疑を否認している。

カメラが捉えた不審物を捨てる男

青森・弘前市で13日、不審物騒動の現場付近の防犯カメラに犯行の瞬間が捉えられていた。

映像には男が自転車を止め、前かごに手を伸ばして黒い物体を取り出し、放り投げるように置く様子が映っていた。

男はその後、何事もなかったかのように再び自転車に乗り、そのまま走り去っていった。

この時、マンホール近くに置かれていたのは、高さ10cm、横25cm、奥行き15cmほどの物体だった。

黒い袋の不審物…いずれも中身は「ゴミ」

警察の業務を妨害した疑いで宮川恒孝容疑者（75）が逮捕され、16日送検された。

これまでに不審物の目撃情報は6件寄せられている。

不審物はいずれも黒いビニール袋に包まれていて、中にはゴミのようなものが入っていた。爆発などの危険性はなかったという。

13日の防犯カメラ映像を改めて確認すると、不審物を置いた後も自転車の前かごには別の黒い物体が残っているようにみられた。

警察の調べに対し、宮川容疑者は「不審物を置いたことは認めるが、業務を妨害したつもりはない」と容疑を一部否認している。

（「イット！」 10月17日放送より）