【関西蚤の市2025】大阪・万博記念公園で宝探し。パンや麺、雑貨などが大集結で1日じゃ見きれない！
1日だけでは見きれないほどのお宝が集まる“蚤の市”。
みなさんお待ちかね、手紙社主催の「関西蚤の市’25」が、今年も大阪・万博記念公園 東の広場にやってきます。開催期間は、2025年12月5日（金）から7日（日）までの3日間です。
選りすぐりのお店や作り手さん220組以上から、バイヤー気分でときめくアイテムを探してみて。
大阪「関西蚤の市’25」は12月5日から3日間だよ
「関西蚤の市’25」の会場へのアクセスは、大阪モノレール「万博記念公園駅」から徒歩20分、万博記念公園中央口から徒歩8分、東口からは徒歩4分ほどです。
古道具や古家具などの“古き良きもの”やうつわ、紙もの、北欧雑貨、テキスタイルに至るまで、幅広いジャンルのアイテムが集います。
会場には、全国から厳選したというフードやおやつのワゴンも出店しますよ。
東京蚤の市'25 SPRINGで大人気だったという「こむぎフェス」が新たに加わり、バゲットやクロワッサン、デニッシュ、ベーグルなど豊富なパンや焼き菓子…と、小麦にまつわる絶品がお目見え。
新エリアとして初登場する「めんめん横丁」も見逃し厳禁です。担々麺にパスタ、パッタイにラザニアなど、さまざまなジャンルの麺がそろいます。
ぜひ買い物とあわせて、ほっぺたが落ちそうな絶品グルメを堪能してみて。
会場エリアごとの特色と傾向をおさらい
「関西蚤の市’25」のイベントマップは現時点で未公開。ここからは、過去の蚤の市を振り返って今年に備えておきましょう。
自然文化園中央口付近のエントランスを抜けると、右手に広がるのはAエリア。会場は、ジャンルごとにAからEの5つエリアで分けられています。
Aエリアでは北欧市・花マルシェ、Bエリアはフード・おやつ・世界のティールーム、Cエリアはフード・リュックサックバザール・古道具・古雑貨、D・Eエリアは布博・古道具・古雑貨が多く出店していましたよ。
古道具・古雑貨は会場に点在していて、その場ごとの出合いが楽しめそう。
去年と同様、再入場口はエントランスと別に設置されている可能性があるので、途中で退出する予定の人はちょっぴり注意が必要です。
注意点を事前にチェックして楽しんで
荷物を預ける場所は用意されていないため、メインバッグにエコバッグなど、コンパクトにたためるサブバッグを忍ばせておくのがおすすめ。
会場には雨をしのぐ場所がないから、突然の雨に備えて折りたたみ傘や雨具を持っていくと安心です。
お会計については、キャッシュレス決済で支払い可能かブースごとに異なります。また、当日は電波が込み合うことが予想されるので、現金を多めに持っていくのが吉ですよ◎
お手洗いは、会場周辺に2か所あります。余裕を持って向かってくださいね。
関西蚤の市'25、どう攻略する？
万博記念公園で開催される「関西蚤の市'25」は、3日間すべて参加しても毎回新たな発見がありそうです。
大阪以外にも、「東京蚤の市'25 AUTUMN」が2025年11月1日（土）から3日（月・祝）まで開催されるので、そちらもぜひチェックしてみて。
関西蚤の市'25
場所：万博記念公園 東の広場（大阪府吹田市千里万博公園10-10）
期間：2025年12月5日（金）〜7日（日）
開催時間：9:30〜16:30
入場料：前売り券（オンライン販売チケット）税込1500円／当日券（会場販売チケット）税込2000円／手紙社の部員限定・ブインVIP券 1500レター
※入場料とは別に、万博記念公園の入園料がかかります（大人 税込260円／小中学生 税込80円）
※中学生以下は保護者同伴のうえ入場無料
※当日券は現金のみ使用可
※荒天の場合をのぞき雨天決行
特設サイト
https://tokyonominoichi.com/
関西蚤の市 公式Instagram
@kansainominoichi
みなさんお待ちかね、手紙社主催の「関西蚤の市’25」が、今年も大阪・万博記念公園 東の広場にやってきます。開催期間は、2025年12月5日（金）から7日（日）までの3日間です。
選りすぐりのお店や作り手さん220組以上から、バイヤー気分でときめくアイテムを探してみて。
大阪「関西蚤の市’25」は12月5日から3日間だよ
「関西蚤の市’25」の会場へのアクセスは、大阪モノレール「万博記念公園駅」から徒歩20分、万博記念公園中央口から徒歩8分、東口からは徒歩4分ほどです。
古道具や古家具などの“古き良きもの”やうつわ、紙もの、北欧雑貨、テキスタイルに至るまで、幅広いジャンルのアイテムが集います。
会場には、全国から厳選したというフードやおやつのワゴンも出店しますよ。
東京蚤の市'25 SPRINGで大人気だったという「こむぎフェス」が新たに加わり、バゲットやクロワッサン、デニッシュ、ベーグルなど豊富なパンや焼き菓子…と、小麦にまつわる絶品がお目見え。
新エリアとして初登場する「めんめん横丁」も見逃し厳禁です。担々麺にパスタ、パッタイにラザニアなど、さまざまなジャンルの麺がそろいます。
ぜひ買い物とあわせて、ほっぺたが落ちそうな絶品グルメを堪能してみて。
会場エリアごとの特色と傾向をおさらい
「関西蚤の市’25」のイベントマップは現時点で未公開。ここからは、過去の蚤の市を振り返って今年に備えておきましょう。
自然文化園中央口付近のエントランスを抜けると、右手に広がるのはAエリア。会場は、ジャンルごとにAからEの5つエリアで分けられています。
Aエリアでは北欧市・花マルシェ、Bエリアはフード・おやつ・世界のティールーム、Cエリアはフード・リュックサックバザール・古道具・古雑貨、D・Eエリアは布博・古道具・古雑貨が多く出店していましたよ。
古道具・古雑貨は会場に点在していて、その場ごとの出合いが楽しめそう。
去年と同様、再入場口はエントランスと別に設置されている可能性があるので、途中で退出する予定の人はちょっぴり注意が必要です。
注意点を事前にチェックして楽しんで
荷物を預ける場所は用意されていないため、メインバッグにエコバッグなど、コンパクトにたためるサブバッグを忍ばせておくのがおすすめ。
会場には雨をしのぐ場所がないから、突然の雨に備えて折りたたみ傘や雨具を持っていくと安心です。
お会計については、キャッシュレス決済で支払い可能かブースごとに異なります。また、当日は電波が込み合うことが予想されるので、現金を多めに持っていくのが吉ですよ◎
お手洗いは、会場周辺に2か所あります。余裕を持って向かってくださいね。
関西蚤の市'25、どう攻略する？
万博記念公園で開催される「関西蚤の市'25」は、3日間すべて参加しても毎回新たな発見がありそうです。
大阪以外にも、「東京蚤の市'25 AUTUMN」が2025年11月1日（土）から3日（月・祝）まで開催されるので、そちらもぜひチェックしてみて。
関西蚤の市'25
場所：万博記念公園 東の広場（大阪府吹田市千里万博公園10-10）
期間：2025年12月5日（金）〜7日（日）
開催時間：9:30〜16:30
入場料：前売り券（オンライン販売チケット）税込1500円／当日券（会場販売チケット）税込2000円／手紙社の部員限定・ブインVIP券 1500レター
※入場料とは別に、万博記念公園の入園料がかかります（大人 税込260円／小中学生 税込80円）
※中学生以下は保護者同伴のうえ入場無料
※当日券は現金のみ使用可
※荒天の場合をのぞき雨天決行
特設サイト
https://tokyonominoichi.com/
関西蚤の市 公式Instagram
@kansainominoichi