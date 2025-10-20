スペイン1部レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）に関して、ベンチ外となった19日のセルタ戦後にセルヒオ・フランシスコ監督が左足首の状態を説明したと地元メディアが報じた。

エスタディオ・デポルティーボなどによると、指揮官は「日本から戻ってきた時、足首の状態ははかなり良くなっていると理解していた。しかし、最後の練習中に再び違和感を覚えているというジェスチャーをしたので、家に残るほうが望ましいと判断した。今週一週間、足首の状態がどうなるかを見てから（次節）セビリア戦の招集について考えたい。私は間に合うと信じているが、どうなるかは分からない」と説明したという。

日本代表で米国に遠征した9月6日の親善試合メキシコ戦で患部を痛めて回復が遅れ、日本国内で親善2試合を戦った今月の代表招集では14日のブラジル戦のみ出場。後半9分までプレーし「久しぶりに試合中に痛みなくできたので一歩前進かなと思う」と手応えを口にしていたが、痛みが再発した可能性が高い。

久保を欠いたチームは前半のうちに数的優位となったセルタ戦で攻勢に立ちながら1―1で引き分け、3試合ぶりの勝利ならず。Rオビエド、ジローナとリーグ最少の勝ち点6で並びながら最下位になることは免れたが、地元メディアのエルデスマルケは「セルヒオ・フランシスコは数日中に解任される可能性がある」などと報じた。