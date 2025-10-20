ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が19日（日本時間20日）、ドジャースがワールドシリーズ終了後にカブスからFA（フリーエージェント）となるスター外野手、カイル・タッカー（28）の獲得を目指していると報じた。

今季のドジャースは総合的に非常に完成されたチームだったが、数少ない弱点の一つが外野陣の打撃力だった。アンディ・パヘスは中堅手としてレギュラーの座を確立したものの、テオスカー・ヘルナンデスはドジャース移籍1年目の成績から後退。さらにマイケル・コンフォートの加入は失敗に終わり、シーズン中の不振でポストシーズンのロースターから外された。今オフにコンフォートがFAとなるため、外野には空席が生まれており、タッカーはまさにその穴を埋める存在になり得る。

タッカーはこれまでに4度のオールスター選出を誇り、今オフのFA市場ではナンバーワン評価を受けている。今季開幕前には、カブスがトップ有望株カム・スミス、オールスター三塁手アイザック・パレデス、さらに若手先発ヘイデン・ウェスネスキを放出してまでトレードで獲得したほどだ。

ヘイマン記者によれば、タッカーの契約規模は総額3億ドル（約453億円）前後が現実的であり、場合によってはそれ以上に膨らむ可能性もあるという。この金額は多くの球団にとっては躊躇するレベルだが、ドジャースは例外。今季のドジャースの総年俸は3億9500万ドル（約596億円）に達しているが、オフの再契約を除けば来季は3億2900万ドル（約497億円）前後に減少する見込みで、今季と同水準の支出を維持するだけでもタッカーを獲得できる余地は十分にある。ドジャースが本格的に動くか、注目が集まる。