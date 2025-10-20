『MAMA AWARDS』第2次ラインナップ発表 JO1、TXTら10組が追加【出演アーティスト一覧あり】
11月28日、29日の2日間にわたって、香港で開催される『2025 MAMA AWARDS』の第2次ラインナップが発表された。
新たに発表されたのは、10組。Chapter1（28日）にはi-dle、MIRROR、NCT WISH、TREASURE、Chapter 2（29日）にはaespa、G-DRAGON、IDID、JO1、KYOKA、TOMORROW X TOGETHERが出演することが発表された。
『MAMA AWARDS』は、CJ ENMが実施する世界最大級のK-POPアワード。1999年にMnetの「映像音楽大賞」としてスタート。2009年には『MAMA』（Mnet ASIAN MUSIC AWARDS）となり、K-POPの影響力がアジアからグローバルに拡大するなか、22年にアジアを越え、グローバル音楽授賞式『MAMA AWARDS』となった。
今回、日本ではCS放送のMnet JapanとMnet Smart＋でリアルタイムで放送する予定。日本語字幕も付く。
【出演者一覧】
■Chapter1（28日）
ALPHA DRIVE ONE、i-dle、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、IVE、MEOVV、MIRROR、SUPER JUNIOR、NCT WISH、TREASURE 、TWS
■Chapter 2（29日）
aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、JO1、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHE、ZEROBASEONE
