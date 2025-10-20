BLACKPINK¡¢´°Á´ÂÎ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯·èÄê¡ªYG¥¨¥ó¥¿¡Öº£½µ¿·¶ÊMV»£±Æ¡ÄÀ©ºî¤ÏºÇ½ªÃÊ³¬¡×
BLACKPINK¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
10·î20Æü¡¢YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡ÖBLACKPINK¤¬º£½µ¡¢¿·¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢»Ä¤ê¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖBLACKPINK¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï²»³ÚÅª´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢¸ø¼°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÎÉ¤¤ÃÎ¤é¤»¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢BLACKPINK¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¿·¶Ê¡ØJUMP¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡ËÁí¹ç±¿Æ°¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¸½ºß¡¢16ÅÔ»Ô33¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖBLACKPINK WORLD TOUR ¡ÆDEADLINE¡Ç¡×¤òÅ¸³«Ãæ¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë