¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È¤ÏÂç³ØÆ±´ü¡ª½÷Í¥¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥¸¥å¡Ê37¡Ë¤¬·ëº§È¯É½¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È11·î¤Ëµó¼°
½÷Í¥¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥¸¥å¤¬11·î¤Ë·ëº§¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¤ÎÂçÉÙ¹ë¤È·ëº§¤·¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥
½êÂ°»öÌ³½êPrain TPC¤Ï10·î20Æü¡¢¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥¸¥å¤¬11·î30Æü¡¢Ä¹¤¤´Ö¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Êý¤È¿ÍÀ¸¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥¸¥å¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ëº§¼°¤Ï¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÎË¿½ê¤Ç¡¢Î¾²È¤Î²ÈÂ²¤È¿Æ¤·¤¤ÃÎ¿Í¤Î¤ß¤ò¾·¤¤¤ÆÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¤ªÁê¼ê¤¬°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼°¤òµó¤²¤ëÅÀ¤ò¤´Î»¾µ¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥¸¥å¤Ï·ëº§¸å¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤»Ñ¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë°§»¢¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë°¦¤Ë²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¡¢¿·¤·¤¤½ÐÈ¯¤ò¹µ¤¨¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥¸¥å¤ËÃÈ¤«¤¤½ËÊ¡¤È±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥¸¥å¤Ï1988Ç¯12·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î36ºÐ¡£¥½¥¦¥ë·Ý½ÑÂç³Ø±éµ»²Ê¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤ÈÆ±´ü¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2011Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥µ¥Ë¡¼ ±Ê±ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡ØÉ´Ç¯¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ø¥â¥À¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¡Ù¡Ø¼»ÅÊ¤Î²½¿È¡ÁÎø¤ÎÍò¤ÏÀÜ¶áÃæ¡ª¡Á¡Ù¡Ø¥µ¥¤¥³¤À¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡Ù¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£ÇÐÍ¥³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢MBC¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÍ·¤Ö¤Ê¤é²¿¤¹¤ë¡©¡Ù¤Ç¤ÏÈ´·²¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´¶³Ð¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¡Ø±ÑÍº¡Ù¤äÉñÂæ¡Ø¥ì¥Ã¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤âÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£