良品計画「無印良品」物流障害の影響で一部サービス停止 再開は未定
【モデルプレス＝2025/10/20】「無印良品」を展開する株式会社良品計画が19日、ネットストアの閲覧および購入や一部WEBコンテンツの表示などのサービス・機能を停止していることがわかった。同日、公式サイトにて発表された。
同サイトでは、「ネットストアの物流障害によるサービス影響のお知らせ」と題し、「2025年10月19日（日）21時〜 ネットストアの物流障害の影響により、現在以下のサービス・機能を停止しています。再開の予定は未定となっております」と一時的にサービスや機能を停止していることを報告した。
また、利用できないサービス・機能について「ネットストアの閲覧およびご購入、マイページ・チェックイン機能、月額定額サービスへのお申し込み、一部WEBコンテンツの表示」と羅列し、説明。続けて「サイト閉塞の影響でポイントの付与日にずれが発生します。 恐れ入りますが、対象のお客様は付与までお待ちくださいますようお願いします」と注意事項を記し、呼びかけている。（modelpress編集部）
◆良品計画「無印良品」サービス停止
◆良品計画「無印良品」利用できないサービスを説明
