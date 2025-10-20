「2025 MAMA AWARDS」第2次ラインナップ発表 JO1・aespa・TXTら10組
【モデルプレス＝2025/10/20】11月28日・29日に香港にて開催される「2025 MAMA AWARDS」より、第2次ラインナップが発表された。
【写真】「2025 MAMA AWARDS」IVEら豪華な第1次ラインナップ
第2次ラインナップとして、aespa（エスパ）、G-DRAGON（ジードラゴン）、IDID（アイディッド）、i-dle（アイドゥル）、JO1（ジェイオーワン）、KYOKA、MIRROR（ミラー）、NCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）、TREASURE（トレジャー）の計10組の人気アーティストの出演が決定した。（modelpress編集部）
Chapter 1（11月28日）：i-dle・MIRROR・NCT WISH・TREASURE
Chapter 2 （11月29日）：aespa・G-DRAGON・IDID・JO1・KYOKA・TOMORROW X TOGETHER
【Not Sponsored 記事】
◆「2025 MAMA AWARDS」第2次ラインナップ発表
◆第2次パフォーミングアーティスト（※ABC順）
