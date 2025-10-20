佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の20日の天気をお伝えします。



「天気図」

日本付近は東西で気圧の差が大きく、等圧線の間隔が狭くなっています。このような気圧配置の場合、風が強く吹きます。沿岸の地域では波も高くなりますのでご注意ください。また、南シナ海上には台風24号が発生しています。



「台風２４号進路図」

この先、日本からは離れていく見込みで、金曜日には熱帯低気圧に変わります。福岡県や佐賀県に直接の影響はないでしょう。



「天気の予想」

日中は雲が多く、午前中を中心ににわか雨の可能性があります。折りたたみの傘を持ってお出かけください。夜には晴れるところがほとんどでしょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は福岡市、久留米市、行橋市、大牟田市、佐賀市で25℃、北九州市、飯塚市、宗像市で24℃の予想です。19日に比べると少し高いですが、過ごしやすい気温でしょう。



「なのか間予報」

しばらくは雲が広がりやすい日が続きます。短い時間の雨に注意してください。来週にかけても最高気温は23℃前後で、秋らしい陽気が続く見込みです。