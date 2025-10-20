１８日、国内外から多くのバイヤーが訪れた広州交易会。（広州＝新華社配信）

【新華社広州10月20日】中国広東省広州市で15日に開幕した第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）の電子消費財・情報製品エリアでは、AI（人工知能）搭載空気清浄機が海外のバイヤーらを引き付けている。空気質の測定、心理サポート、音声対話の機能があり、「今日は少し落ち込んでいる」と話しかければ、自動音声が「大丈夫。お話を聞かせるし、音楽も流せます」と応答する。深圳市安拓浦科技が開発した同製品はAIの革新的な応用により利用可能性を拡大し、すでに欧州や中央アジアに輸出されている。

製品は中国の「専精特新」（専門性、精密性、独自性、革新性）を兼ね備えた企業を象徴している。ますます多くの中小製造企業がコア技術やニッチ分野を掘り下げて世界展開を進め、広州交易会という開かれた場でメード・イン・チャイナの革新力と競争力を示している。

１８日、広州交易会で展示された電磁ポンプ製品。（広州＝新華社配信／関錦恒）

広州交易会は中国の対外開放の重要な窓口であり、多くの貿易企業にとって研究開発能力と新製品をアピールする機会となっている。ハイテクや「専精特新」、特定分野で認められた優良出展企業は過去最多の1万社以上に上っている。事前調査によると、出展品は過去1年以内に開発された100万点以上、自主知的財産権を有する約110万点、初公開品約80万点となる見通し。

ポンプ・バルブ製造を手がける深圳華星恒泰泵閥のブースでは、電磁ポンプ、蠕動（ぜんどう）ポンプ、流量計など革新的な製品が目を引く。宋香念（そう・こうねん）営業総監によると、マイクロ電磁ポンプは高精度、長寿命、低消費電力で医療機器や環境分析、産業制御などの分野に適している。

金属製品メーカー山東神力索具のブースでは「超軽量・高強度複合素材フック」が多くのバイヤーの関心を引いた。重量5キロのフックで約20トンの貨物をつり上げることができ、耐荷重性を確保しつつ作業員の負担を大幅に軽減する。責任者の翟小勇（てき・しょうゆう）氏は今回で18回目の参加。開幕前にドイツの新規顧客から95万ドル（1ドル＝約150円）の発注意向が示されており、300万ドル以上の契約を見込む。

会場では中国企業が世界とつながり、協力を拡大している。「中国スマート製造」のハード面の実力とソフト面の創造性が、国際市場で輝きを放っている。（黄玫、李慶招、関錦恒）