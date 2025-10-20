新モデル「ST SOLO 6 BLACK」と「ST TRIO 6 BLACK」

メディア・インテグレーションは、FOCALの音楽制作ラインFOCAL PROFESSIONALのアクティブ・モニタースピーカー「STシリーズ」の新モデル「ST SOLO 6 BLACK」と「ST TRIO 6 BLACK」を10月24日に発売する。1台の価格はST TRIO 6 BLACKが550,000円、ST SOLO 6 BLACKが242,000円。なお、これ以外のSTシリーズは従来のカラーのまま展開予定。

ST SOLO 6 BLACK

ST TRIO 6 BLACK

FOCALのモニターラインナップにおいて、STシリーズは「Utopia Main」シリーズに次ぐ上位モデルと位置づけられ、プロフェッショナル・スタジオに求められる高精度・高解像度なモニタリング性能を備えている。

新モデルのST SOLO 6 BLACK、ST TRIO 6 BLACKは、筐体デザインを刷新。最新のUtopia Mainシリーズに通じる、ブラック基調の高品位なデザインを採用。スタジオ空間との調和と洗練された存在感を実現したという。

ST SOLO 6 BLACK

筐体構造・音響性能は従来のSTシリーズを踏襲しつつ、よりモダンでプロフェッショナルな印象へと進化している。

ST TRIO 6 BLACK

ST SOLO 6 BLACKは2ウェイ構成。6.5インチ“W”コーンウーファー、1.5インチベリリウムツイーターを搭載。周波数特性(@-3dB)は40Hz～40kHz。最大SPLは110dB。Focusモードは110Hz～10kHz(フルレンジ対応)。入力端子はバランスXLR 10kΩ。アンプ出力は低域80W RMS/高域50W RMS。

外形寸法は24.6×29.5×33.4cm(幅×奥行き×高さ)で、重量は13kg。

ST SOLO 6 BLACKの背面

ST TRIO 6 BLACKは3ウェイ構成。8インチ“W”コーンサブウーファー、5インチ“W”コーンウーファー、1.5インチベリリウムツイーターを搭載。

周波数特性(@-3dB)は35Hz～40kHz、最大SPLは115dB。Focusモードは1ウェイ/2ウェイ/フルレンジの3モード対応。入力端子はバランスXLR 10kΩ。アンプ出力は低域100W RMS/中域100WRMS/高域50WRMS。

外形寸法は29.2×36.9×53.7cm(幅×奥行き×高さ)で、重量は25kg。