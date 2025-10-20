パパ、なんで最近外食減ったの？…私立高校に通う娘の「ひと言」に、年収2,000万円・48歳商社マン父はダンマリ。母は「言葉にできない形相」の異常な夕飯どき

高所得サラリーマンにとって、重い税負担は悩みの種です。「不動産投資で節税を」――そんな甘い言葉が、将来の資産形成と目先のメリットを両立させる魔法のように聞こえるかもしれません。しかし、その「節税」という魅力的な響きの裏に、家計を圧迫し、家族を苦しめる深刻な罠が潜んでいるとしたら……。本記事では、佐藤さん（仮名）の事例とともに、不動産投資の落とし穴について、東京財託グループ代表の萩原峻大氏が解説します。

「節税になる」…年収2,000万円商社マンを誘った甘い言葉

商社に勤める総合職の佐藤正彦さん（仮名／48歳）は妻と私立高校に通う娘の3人暮らし。勤続20年を超え、日々の忙しさと引き換えに得た年収は約2,000万円。キャリアは順調そのものでしたが、「これだけ税金で引かれるのは、やはり惜しいな」と時折妻に洩らしていました。

そんなある日、職場の後輩から不動産投資の話を持ちかけられます。

「節税になるし、不労所得で悠々自適。ローンは家賃で返せますよ」

後日、紹介された営業担当者の資料をみると、物件は想定利回り7％の地方中古アパート。価格は6,400万円、自己資金は300万円ほどで始められるとのこと。「月々の収支はトントンですが、年間70万円ほどの節税効果が見込めます。ローン完済後は、そのまま老後の不労所得になります」という説明に、佐藤さんの心は大きく動きます。

老後の不安を減らしながら、節税もできる――。そんな理想的な話に思え、佐藤さんは契約書にサインをしました。しかし、この決断が、家族の笑顔を少しずつ奪っていく日々の始まりだったのです。

還付金の喜びは束の間…地方物件の厳しい現実

初年度の確定申告を終えた春、佐藤さんの口座には税金の還付金が振り込まれました。「本当に節税できた！」と喜び、妻にも誇らしげに報告。上機嫌で家族を少し豪華な旅行にも連れて行きました。

しかし、2年、3年と経っても通帳の残高は思うように増えません。たまに出る空室、定期的な修繕費、そしてローンや管理費などを支払うと、毎月の収支はわずかな赤字。確定申告で還付金を得ても、1年を通算しても手元にはほとんどお金が残らないのです。

「ローンが完済できれば家賃収入で毎月プラスになるからいいか」と自分に言い聞かせながら迎えた3年目、決定的な事態が発生しました。

退去が相次いで発生し、合計6部屋が空室になったのです。当然ながら、その間もローン返済と管理費は容赦なく引き落とされます。十分な家賃収入がないのに支出だけが続く状況。さらに、建物の老朽化で、給湯器の交換やクロス張り替えなども重なりました。

節税どころか、毎月の給与からアパートの支出を補填する生活へ。

「家賃でローンを返すはずが、給料でローンを返済している……」

いつしか、アパートの赤字を埋めるために働いているような感覚に陥っていました。

そして、その変化は家庭の空気にも影を落としはじめます。妻は当初、還付金で得た小さな贅沢に喜びましたが、赤字が続くにつれて表情は曇りました。

ある晩、娘の「パパ、なんで最近外食が減ったの？」という無邪気な一言が、食卓の空気を凍らせました。佐藤さんは言葉に詰まり、妻の顔をみることができません。隣に座る妻の顔からは笑顔が消え、なにもいわずに静かに箸を置く。その冷たい沈黙が、なによりも雄弁に夫への失望を物語っていました。

節税の“魔法”が切れた瞬間、逃げ道のない現実

問題はさらに深刻化します。5年目を迎え、物件の減価償却期間が終わり、頼みの綱だった節税効果がほとんどなくなったのです。

いよいよ資金繰りが厳しくなった佐藤さんは、売却を決意。しかし、不動産会社が出した査定結果は残酷なものでした。想定売却価格はローン残債を900万円も上回る「オーバーローン」状態。つまり、売るためには自身の貯蓄から900万円を捻出しなければならないのです。

持ち続けるも地獄、売るも地獄──。

「節税したい」「家族と少し贅沢したい」そんなささやかな願いから始まった不動産投資は、毎月の家計を圧迫し、家族から笑顔を奪う“負動産”と化してしまいました。

「節税頼み投資」の落とし穴

筆者がこれまで多くの投資家の方と向き合ってきて痛感するのは、「節税を目的にした投資ほど失敗が多い」という事実です。

多くのサラリーマンにとって不動産投資は、“節税のための手段”ではなく、あくまで事業です。物件を購入して家賃を受け取り、ローンを返済し、手残りを再投資して資産を増やす──このサイクルを回せて初めて健全な事業といえます。節税効果はあくまで一時的な副産物。減価償却が終わったあとのキャッシュフローが大幅なマイナスであれば、その物件を保有し続けることは難しいはずです。

購入前に確認すべきポイントは4つあります。

1．キャッシュフローがしっかりとプラスかどうか

2．空室率・賃貸需要の安定性

3．修繕計画の見通し

4．売却時の想定価格（出口戦略）の現実性

節税という言葉は魅力的に響きますが、賃貸経営の収支を冷静に見極めることがなにより大切です。税金は本来、利益を上げている証であり、決して悪ではありません。節税の“魔法”に惑わされ、現金の流れを見失った瞬間、資産は“不動産”から“負動産”に変わります。

甘い言葉の裏にある現実を見抜く力こそが、これからの時代を生き抜くための最大の武器なのです。

萩原 峻大

東京財託グループ代表