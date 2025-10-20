学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）が市議会を解散したことに伴う同市議選（定数２０）は１９日、投開票され、田久保市長に対する不信任決議に賛成した前議員１８人全員が当選を果たした。

新議会で２度目の不信任決議案が可決される見通しとなり、田久保市長の失職が濃厚となった。

報道各社が告示前に共同で実施したアンケートとその後の取材では、当選者のうち前議員全員と新人１人の計１９人が市長に対する２度目の不信任決議案に「賛成する」と回答。「反対」は新人１人だけだった。

新議会で３分の２以上の議員が出席し、過半数が不信任決議案に賛成した場合、田久保市長は失職し、５０日以内に市長選が行われる。

当選した中島弘道前議長（６５）は１９日、同市宇佐美の事務所で「市長に辞めてもらわなければ市政が動き出さないと街頭で多くの声があった。議会が開かれた初日に２度目の不信任案を議決する」と述べた。市は３１日に臨時議会を予定している。

市長支持を表明していた新人の片桐基至氏（４５）は「田久保市長の改革を支持する方がいると思う。それを踏まえて地域課題に取り組んでいきたい」と述べた。祝福に駆けつけた田久保市長は「新しい風を吹かせていただければ」と話した。

田久保市長は、市議会が不信任決議案を全会一致で可決したことを受け、９月１０日に議会を解散。市議選には前議員１８人と新人１２人の計３０人が立候補していた。