エジュー×パペットスンスン初コラボ♡大人可愛いスマホケース＆ポーチが登場

人気バッグ・スマホケースブランド「エジュー（ajew）」が、SNSでも大人気のキャラクター「パペットスンスン」と初のコラボレーションを発表しました。2025年10月16日(木)より、ajew公式オンラインストアおよびルクア大阪店で発売スタート。ふわもこ素材や遊び心あふれるデザインなど、機能性と可愛さを両立した全4アイテムがラインアップ♡日常にちょっとした癒しとときめきをプラスしてくれます。

エジュー×パペットスンスンのスペシャルコレクション

初の「エジュー×パペットスンスン」コラボでは、スンスンの世界観をぎゅっと閉じ込めた特別なアイテムが登場。

cadenas zipphone case shoulder

価格：iPhone case 各9,900円(税込)

cadenas vertical zipphone case shoulder

価格：multi case 11,000円(税込)

注目は、エジューの定番人気モデル「cadenas zipphone case shoulder」。クリアポケットの中にふわふわのファー素材を使用し、見るたび・触れるたびに癒されるデザイン。

カード収納やショルダー付きなど、便利な機能性はそのままに、スンスンのプリントが存在感を放ちます。

アツギが新しいレッグウェアブランド「Atsugi COLORS」発表！

ポーチ＆ショルダーも登場！自由にカスタムできる可愛さ

価格：各6,380円(税込)

コンパクトながら存在感抜群の「circle pouch」は、コスメや小物入れにぴったり。ひょっこり顔を出すスンスンが愛らしい「BEIGE」と、スンスン＆ノンノンが並ぶ「WHITE」の2色展開。

内部には柔らかなファー素材を採用し、手触りも抜群です。

価格：6,050円(税込)

さらに、遊び心あふれる「design color shoulder」は、バイカラーの編み込みショルダーと食パン型のミラー付き。スンスン・ノンノン・ゾンゾンが描かれたデザインは、秋のコーデを楽しく彩ります♪

ルクア大阪でも発売♡気分が上がる限定デザイン

今回のコラボアイテムは、10月16日(木)18:00～公式オンラインストア、10月18日(土)10:30～ルクア大阪1F ajew / A SCENE店にて発売開始。

どのアイテムもスンスンらしいユーモアと、エジューらしい上品さを兼ね備えた仕上がり。限定感たっぷりのデザインは、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです♡

あなたらしく楽しむ、エジュー×パペットスンスンの世界

「かわいい」も「実用性」も大切にしたい大人の女性へ。エジュー×パペットスンスンのコラボコレクションは、持つだけで心が弾むアイテムばかり。

お気に入りのスマホケースやショルダーを、自分らしいスタイルにカスタマイズして楽しんで。ふんわりと優しいスンスンの世界を、毎日のファッションに取り入れてみませんか？