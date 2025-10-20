「歴史的な栄冠」「信じられない偉業だ」列強国を打ち負かし、世界の頂点に立ったモロッコに現地熱狂！「これは始まりに過ぎない」【U-20W杯】
2022年のカタール・ワールドカップでは４強入りを果たし、24年のパリ五輪では銅メダルを獲得。カテゴリーは異なるが、世界の舞台で躍進を見せるモロッコが、ついに初の世界一に輝いた。
チリで開催されたU-20ワールドカップ。モロッコはブラジル、スペイン、メキシコと強国が同居したグループステージを首位通過。ラウンド16で韓国を２−１でくだし、準々決勝ではアメリカに３−１で快勝。準決勝ではフランスと対峙し、１−１の末に迎えたPK戦を制す。そして決勝では、同大会で最多優勝回数を誇るアルゼンチンに２−０で完勝。悲願の世界タイトルを手にした。
モロッコ代表の公式アカウントが「U-20代表がアルゼンチンを破り、世界チャンピオンに輝きました！」と発信。現地ファンからは次のような声が届いた。
「俺たちはやってやったぞ！」
「世界チャンピオンだ！」
「おめでとう、おめでとう、おめでとう」
「信じられない偉業だ」
「美しいゲームだった」
「アフリカで最強のチームだ」
「アトラスの若き獅子たちが、この歴史的な栄冠を勝ち取ったことを祝福します！」
「黄金の世代が自らの足で歴史を刻み、野心と執念が結びつくと奇跡が生まれることを証明した！」
「すべてのカテゴリーで代表チームがさらに良くなることを願っています」
「これは始まりに過ぎない」
「彼らは自国開催の2030年ワールドカップを制するだろう」
新たな歴史が刻まれた。来年の北中米ワールドカップでも、モロッコは大きな注目と期待を集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本人が歴史に名を刻んだ」「容赦ない」衝撃の38分ハットトリック！驚異の“９戦11発”日本人エースにオランダメディアから絶賛相次ぐ！「伝説の選手に並ぶ勢い」「70年間の記録を大きく上回る」
チリで開催されたU-20ワールドカップ。モロッコはブラジル、スペイン、メキシコと強国が同居したグループステージを首位通過。ラウンド16で韓国を２−１でくだし、準々決勝ではアメリカに３−１で快勝。準決勝ではフランスと対峙し、１−１の末に迎えたPK戦を制す。そして決勝では、同大会で最多優勝回数を誇るアルゼンチンに２−０で完勝。悲願の世界タイトルを手にした。
「俺たちはやってやったぞ！」
「世界チャンピオンだ！」
「おめでとう、おめでとう、おめでとう」
「信じられない偉業だ」
「美しいゲームだった」
「アフリカで最強のチームだ」
「アトラスの若き獅子たちが、この歴史的な栄冠を勝ち取ったことを祝福します！」
「黄金の世代が自らの足で歴史を刻み、野心と執念が結びつくと奇跡が生まれることを証明した！」
「すべてのカテゴリーで代表チームがさらに良くなることを願っています」
「これは始まりに過ぎない」
「彼らは自国開催の2030年ワールドカップを制するだろう」
新たな歴史が刻まれた。来年の北中米ワールドカップでも、モロッコは大きな注目と期待を集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本人が歴史に名を刻んだ」「容赦ない」衝撃の38分ハットトリック！驚異の“９戦11発”日本人エースにオランダメディアから絶賛相次ぐ！「伝説の選手に並ぶ勢い」「70年間の記録を大きく上回る」