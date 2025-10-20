【神戸】Ｖ争いで助っ人が高レベル対決「プレミアリーグを見ているよう」　安田理大が大興奮「激しいバトル」【KICKOFF！KANSAI】

三連覇を狙う神戸と“常勝軍団”鹿島。互いのプライドがぶつかり合ったＪ１リーグ第３４節を、元日本代表ＤＦ安田理大さんが現地観戦した。スコアレスドローに終わった一戦だが、最大の見どころの一つはＪ屈指の助っ人対決。「激しいバトル」を安田さんも興奮して伝えた。



▼神戸対鹿島 優勝争いを占う一戦を安田理大さんがレポート



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。優勝争いを繰り広げるヴィッセル神戸のＯＢで元日本代表ＤＦ安田理大さんが重要な一戦となった鹿島アントラーズ戦をレポートした。





１０月１７日の平日ナイターで行われた一戦。勝ち点６０の神戸と同６５の首位鹿島が、Ｖを争い注目の戦いを行った。前半２７分は、ＤＦ飯野七聖選手からの右クロスにＦＷ宮代大聖選手が走り込んで合わせるもわずかに枠を捉えられず。安田さんは「マテウス・トゥーレル選手は出足が速いからカットして前につなげられる。大迫（勇也）選手がポストプレーできるから前向きなサポートが入って逆サイドの飯野選手もタイミング良く上がれた。でも大一番の緊張感があったと思う」と解説した。また、見どころの一つになったのがＪ１リーグ１８ゴールで得点ランクを走る鹿島ＦＷレオ・セアラ選手対トゥーレル選手の攻防。安田さんは「この２人だけのやり合いを見たらプレミアリーグを見ているような、非常にインテンシティーが高くて激しいバトルだった。見ていてめちゃくちゃ面白かったです」と、国内屈指のぶつかり合いに興奮気味だった。試合はこのまま引き分けて０−０のスコアレスドロー。それぞれ勝ち点１を伸ばし、残り４試合を信じて戦い抜く。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜１：０５−１：３５放送 ２０２５年１０月１９日（日）収録より）