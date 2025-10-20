【神戸】Ｖ争いで助っ人が高レベル対決「プレミアリーグを見ているよう」 安田理大が大興奮「激しいバトル」【KICKOFF！KANSAI】
三連覇を狙う神戸と“常勝軍団”鹿島。互いのプライドがぶつかり合ったＪ１リーグ第３４節を、元日本代表ＤＦ安田理大さんが現地観戦した。スコアレスドローに終わった一戦だが、最大の見どころの一つはＪ屈指の助っ人対決。「激しいバトル」を安田さんも興奮して伝えた。
▼神戸対鹿島 優勝争いを占う一戦を安田理大さんがレポート
関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。優勝争いを繰り広げるヴィッセル神戸のＯＢで元日本代表ＤＦ安田理大さんが重要な一戦となった鹿島アントラーズ戦をレポートした。
また、見どころの一つになったのがＪ１リーグ１８ゴールで得点ランクを走る鹿島ＦＷレオ・セアラ選手対トゥーレル選手の攻防。安田さんは「この２人だけのやり合いを見たらプレミアリーグを見ているような、非常にインテンシティーが高くて激しいバトルだった。見ていてめちゃくちゃ面白かったです」と、国内屈指のぶつかり合いに興奮気味だった。
試合はこのまま引き分けて０−０のスコアレスドロー。それぞれ勝ち点１を伸ばし、残り４試合を信じて戦い抜く。
（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜１：０５−１：３５放送 ２０２５年１０月１９日（日）収録より）