◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦 ブルージェイズ―マリナーズ（2025年10月19日 トロント）

ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手（26）が19日（日本時間20日）、本拠でのマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第6戦に「3番・一塁」で先発出場。5回の第3打席で今ポストシーズン（PS）6本目となる本塁打を放った。

4―0で迎えた5回、先頭で打席に入ると、相手先発・ギルバートのカーブを完璧に捉え、左翼スタンドにある自軍ブルペンへ放り込んだ。

PS通算6発はホセ・バティスタ、ジョー・カーターと並んで球団最多タイ記録となった。

ゲレロはALCS第1、2戦こそ無安打に終わったが、第3、4戦で2戦連続アーチを放ち、チームの勝利に貢献した。

ただ、第5戦は2度の申告敬遠など勝負を避けられて不発に終わり、チームも逆転負け。2勝3敗と崖っぷちに立たされ、第6戦を迎えた。

チームは3回に2つの敵失も絡めて2点を先制すると、4回にはバーガーが2ラン。先発した新人・イエサベージも5回までマリナーズ打線を無失点に抑えている。