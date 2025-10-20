イスラエル軍の攻撃を受けたブレイジ難民キャンプ＝１９日、パレスチナ自治区ガザ地区/Eyad Baba/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区の情勢をめぐり、米国が主導したガザ停戦合意は最初の大きな試練を乗り越えたようだ。ガザでイスラエル兵２人が死亡する事件を受けて空爆が行われるなど緊張が高まる中でも、イスラエルとイスラム組織ハマスの双方が停戦維持の意思を示した。

イスラエル軍（ＩＤＦ）は声明で、政治指導部の指示に基づき、停戦の「新たな執行」を開始すると発表した。

ハマスとその軍事部門であるカッサム旅団は１９日、停戦への関与は継続すると表明し、イスラエル軍への攻撃には関与していないと主張した。

停戦維持の表明は、合意の立案に関わった米国のウィトコフ中東担当特使とジャレッド・クシュナー氏が近日中に現地入りする予定であるなかで行われた。トランプ米政権は合意の次の段階の実施に向けて動いているという。

情報筋によれば、米国のバンス副大統領が率いる代表団が週内にもイスラエルを訪問する予定だという。

米当局者はＣＮＮに「政権は和平合意の履行に引き続き全力を挙げており、精力的に関係各国に協力している」と述べた。

イスラエルは１９日午前、ハマスがイスラエル兵２人を殺害したとしてガザ各地に一連の空爆を実施した。停戦成立後にガザでイスラエル軍兵士が死亡したのは初めて。

ガザの病院の集計によると、イスラエル軍の１９日の空爆で、少なくとも４４人が死亡した。

ハマスとイスラエル軍の双方が、停戦を破ったのは相手側だと非難し合っている。

空爆の際、ガザでは混乱が広がり、負傷者が次々と運び込まれるアクサ病院には多くの人が集まった。

空爆が再開する中、カッサム旅団は捜索活動の最中に別のイスラエル人質の遺体を発見したと発表し、「現場の状況が許せばきょう中に引き渡す」とした。

イスラエルが前日に停止を発表したガザへの人道支援物資の搬入について、イスラエル政府高官は２０日、継続すると明らかにした。

停止の発表からわずか数時間後に再開が決まったことで、実際の支援物資の搬入に影響は出なかった可能性が高い。

イスラエルによる支援物資の搬入継続は、停戦合意の主要項目を維持する意図を示すものとみられる。ただし、イスラエル当局者によると、イスラエルは依然として残る人質の遺体の返還を待っており、ラファ検問所は閉鎖されたままとなる。

国連は今年に入り、ガザの一部地域が飢饉（ききん）状態にあると警告していた。停戦によって、ガザへの人道支援の増加に期待が寄せられていた。