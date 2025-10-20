「逃げたとか言われる話が…」玉川徹が言及、羽鳥慎一アナ「ネットを気にしすぎ」【モーニングショー】
ジャーナリストの玉川徹氏（62）が、20日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金 前8：00）で“夏休み”から復帰。ネットのコメントについて言及した。
冒頭で、羽鳥慎一アナが「玉川さん。2週間の夏休み終わりました」と報告すると、玉川は「はい！」と元気にあいさつ。すかさず羽鳥は「復活でございます。大丈夫？」と気遣い、玉川氏は「あ、分かんない」とニヤりと答えた。
羽鳥アナは「2週間休んでいたら結構こう…大変だと思います。元に戻るの」と心配。月曜レギュラーの石原良純は「若くなったんじゃないですか？つるっとされて」と、ひさびさの印象を語った。
玉川氏は「ただ、あれですよ。いろいろ調べたりしてましたよ、この間」「気になっちゃって」と、政局が大きな動きを見せたことに触れ、「何か逃げたとか言われる話があったみたいだけど、（カメラ目線で）あのさ…夏休みって、急に取れるの？あなたたち」と問いかけ。羽鳥アナが「ネットを気にしすぎという玉川さんです」と紹介した。
