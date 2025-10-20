◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦 ブルージェイズ―マリナーズ（１９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）

球団史上初のワールドシリーズ（ＷＳ）進出に王手を掛けているマリナーズは１９日（日本時間２０日）、ブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦（カナダ・トロント）に臨み、３イニング連続で併殺打でチャンスをふいにし、前半５回までを無得点で終えた。

４回は１死からネーラーが中安、アロザレーナが三安で出塁すると、スアレスは四球で満塁。だが、クロフォードが二ゴロ併殺打に倒れた。チームは３回にも１死満塁としたが、ローリーが一ゴロ併殺打に倒れており、２イニング連続で１死満塁の好機に併殺打に倒れた。５回にも１死一塁からロドリゲスが遊ゴロ併殺打に倒れ、３イニング連続でゲッツーを記録した。

先発は中５日でマウンドに上がった右腕ギルバート。両軍無得点の２回には、先頭バーショの左中間へのヒットを中堅ロドリゲスが落球し、二塁打にすると、続くクレメントの三ゴロはスアレスが落球で無死一、二塁。直後にバージャーに右前適時打を許した。さらに一、三塁からカイナーファレファのボテボテの三ゴロが不運にも適時内野安打となった。さらに２点ビハインドの３回にはバージャーに２ランを許し、リードを４点に広げられていた。

３勝２敗としているマ軍はこの試合に勝てば、ＷＳ進出が決まり、２４日（同２５日）からは大谷翔平投手ら率いるドジャースと争う。