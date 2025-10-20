　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.58　6.27　7.45　7.10
1MO　9.64　6.66　7.78　7.14
3MO　9.35　6.70　7.87　7.33
6MO　9.44　6.89　8.24　7.54
9MO　9.49　7.03　8.48　7.73
1YR　9.50　7.15　8.66　7.86

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.17　9.13　8.11
1MO　8.52　9.39　7.82
3MO　8.71　9.02　7.62
6MO　9.02　9.28　7.75
9MO　9.24　9.53　7.85
1YR　9.37　9.69　7.93
東京時間09:59現在　参考値

ドル円短期ボラは不透明感などを意識してのやや高め推移続く