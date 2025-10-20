通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.58 6.27 7.45 7.10
1MO 9.64 6.66 7.78 7.14
3MO 9.35 6.70 7.87 7.33
6MO 9.44 6.89 8.24 7.54
9MO 9.49 7.03 8.48 7.73
1YR 9.50 7.15 8.66 7.86
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.17 9.13 8.11
1MO 8.52 9.39 7.82
3MO 8.71 9.02 7.62
6MO 9.02 9.28 7.75
9MO 9.24 9.53 7.85
1YR 9.37 9.69 7.93
東京時間09:59現在 参考値
ドル円短期ボラは不透明感などを意識してのやや高め推移続く
1WK 9.58 6.27 7.45 7.10
1MO 9.64 6.66 7.78 7.14
3MO 9.35 6.70 7.87 7.33
6MO 9.44 6.89 8.24 7.54
9MO 9.49 7.03 8.48 7.73
1YR 9.50 7.15 8.66 7.86
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.17 9.13 8.11
1MO 8.52 9.39 7.82
3MO 8.71 9.02 7.62
6MO 9.02 9.28 7.75
9MO 9.24 9.53 7.85
1YR 9.37 9.69 7.93
東京時間09:59現在 参考値
ドル円短期ボラは不透明感などを意識してのやや高め推移続く