１６日、新華社の単独インタビューに応じる鳥取県の平井伸治知事。（塩城＝新華社記者／鄭生竹）

【新華社南京10月20日】中国江蘇省塩城市で16日に開かれた第26回中日韓3カ国地方政府交流会議に出席した鳥取県の平井伸治知事が、新華社の単独インタビューに応じた。塩城と鳥取はともに渡り鳥の移動ルート「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」上にあるとし、鳥取で近年、絶滅危惧種のクロツラヘラサギが観測されるようになったのも、塩城による黄海湿地の生態系保護のおかげだと語った。

平井氏は「塩城が太平洋側に人と動物の共生のシンボルとなる場所を整備したことは、世界の人にとっても普遍的意義を持つ」とも話した。

１６日、第２６回中日韓３カ国地方政府交流会議で基調講演を行う鳥取県の平井伸治知事。（塩城＝新華社配信）

塩城の黄海湿地は渡り鳥の重要な休息地で、毎年数百万羽が羽を休める。鳥取県にも同様の湿地があり、ラムサール条約湿地としてハクチョウやマガモなどが羽を休める「楽園」となっている。

平井氏は「鳥も広い海を越えることができる。私たち人も心を通じ合えるはず」と述べ、各国の人々が手を携え、生物多様性を大切にする環境を共に作っていくべきとの考えを示した。

鳥取県は中国の河北省、吉林省と友好提携を結んでいる。平井氏は、若い世代の文化交流が重要であり、若者が互いの文化を理解し、言語を学び、風習に通じることで互いの見識を広げることができると指摘。次回の開催地が兵庫県姫路市であることについては、バトンが受け継がれ、未来を担うより多くの若い世代が参加することに期待を示した。（記者/鄭生竹）