２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５０円９１銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１円２０銭強のドル高・円安となっている。



１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５０円６１銭前後と前日に比べ２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。米中対立の激化懸念や米地銀の信用リスクに対する過度な警戒が和らぎ一時１５０円６４銭まで上伸した。



この日の東京市場は、２１日に予定される首相指名選挙で自民党の高市早苗総裁が選出されることを見込んだドル買い・円売りが先行。各メディアが「自民党と日本維新の会は連立政権を視野に入れた政策協議に関し、２０日の合意を目指して最終調整を進めている」と報じており、財政拡張的な政策が意識されているようだ。日経平均株価が反発して始まったことも支援材料となり、午前９時００分すぎに１５０円９８銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６６６ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００４５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７６円０６銭前後と同７０銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS