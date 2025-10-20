「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１０時現在で、ＩＧポート<3791.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



２０日の東京市場で全体相場が好地合いとなるなか、同社株は弱含み。１５日に発表した２６年５月期第１四半期（６～８月）の連結決算が減収減益となったことが尾を引いているようだ。



売上高は前年同期比３１．６％減の３０億６３００万円、営業利益は同５５．８％減の１億９６００万円で着地。出版事業で刊行・出版物の部数が伸び悩んだことや、版権事業で前年同期に自社出資１００％作品のライセンス売り上げが一括計上された反動が出たことが影響した。なお、通期業績予想については従来通り、売上高１５７億７２００万円（前期比８．０％増）、営業利益１７億９２００万円（同２５．７％増）で据え置いている。



