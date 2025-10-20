フルカラーLED採用のスティック／丸型ライト NANLITEの「wand」「miro」
VANLINKS株式会社は、NANLITEブランドのLEDライト新製品を10月15日（水）に発売した。スティックタイプの「wand」とラウンドパネルタイプの「miro」で、いずれもフルカラーLEDを採用する。
8月27日（水）発売の小型LEDライト「pico」と同様に、「Nebula C4ライトエンジン」を搭載。
RGBWフルカラーのLEDチップ構成により、CRI平均95・TLCI平均93の高い演色性を実現し、自然な肌色や正確な色再現が可能。また、グリーン/マゼンタ補正にも対応する。色相や彩度を調節できるHSIモードも搭載する。
1.28インチの丸型カラーディスプレイを搭載。本体操作に加えて、NANLINKアプリを利用したワイヤレス操作にも対応する。
NP-Fバッテリーのほか、USB PD対応の充電器やモバイルバッテリーを電源として利用できる。
カラーバリエーションはミッドナイトブルーとミントブルー。
wand
手に持っての使用を想定した出力30WのLEDスティックライト。420gの軽量設計で、片手でも扱えるという。
バーンドア、ディフューザー、キャリーバッグが付属する。
ミッドナイトブルー
ミントブルー出力：30W 輝度：4,020lux（1m、5,600K） CCT：2,700K～7,500K（G/M±150） CRI：平均95 TLCI：平均93 制御方式：本体操作、NANLINKアプリ 外形寸法：492.5×55.7×37.5mm 重量：420g（灯体）、220g（バーンドア） 価格：1万9,800円
miro
45°の集光レンズにより、明るく強い照射を可能とする丸型LEDライト。
20段階の角度調節に対応したステップ式ヨークを採用。ヨーク下部には、1/4インチネジ穴を備えており、ライトスタンドや三脚などに取り付けられる。
マグネットによる着脱式のディフューザーが付属。1/4インチ→5/8インチアダプターなども付属する。
miro 30c
ミッドナイトブルー
ミントブルー出力：30W 輝度：4,854lux（1m、5,600K） CCT：2,700K～7,500K（G/M±150） CRI：平均95 TLCI：平均93 制御方式：本体操作、NANLINKアプリ 外形寸法：180.7×183.4×30.7mm 重量：330g 価格：1万9,800円
miro 60c
ミッドナイトブルー
ミントブルー出力：60W 輝度：8,382lux（1m、5,600K） CCT：2,700K～7,500K（G/M±150） CRI：平均95 TLCI：平均93 制御方式：本体操作、NANLINK APP 外形寸法：222.6×228.2×33.7mm 重量：740g 価格：2万7,500円