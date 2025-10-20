¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛÊÆÊÆCLUB ¡ØÊÆÊÆÂç¶½¹Ô¡Ù¥Ä¥¢ー¤ò´°¿ë¡ª¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤Î¥´¥¹¥Ú¥éー¥º¤È¡ÖÏ²Ì¡Èô¹Ô¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤â
ÊÆÊÆCLUB¤¬¡¢9·î26Æü¤Ëºë¶Ì¸©¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¥Ûー¥ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¡ØÊÆÊÆÂç¶½¹Ô¡¡¿Í¾ð»æ¿áÀã～ÍÙ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ó¤Ê¤µ¤¤～¡Ù¤¬¡¢10·î19Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¢£¡Ö66ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢½ÐÍè¤ë¤â¤ó¤Ï½ÐÍè¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡Ê¥«ー¥ë¥¹¥âー¥ーÀÐ°æ¡Ë
Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢9·î26Æü¤Îºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢10·î4Æü¡¦5Æü¤ÎÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¡¢10·î13Æü¡¦14Æü¤Î°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Ûー¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢10·î18Æü¡¦19Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¡¢±ä¤Ù4Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ¥¹¥Æー¥¸¤Ï1Éô¤È2Éô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢1Éô¤Ç¤Ï¡ÈÇ¤¶¢¤â¤Î¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¸¥§ー¥à¥¹¾®ÌîÅÄ¤ò¿ÆÊ¬¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢½Ð½ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥«ー¥ë¥¹¥âー¥ーÀÐ°æÊ±¤¹¤ë·»µ®Ê¬¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÀ£·à¤ò¼´¤Ë¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤òÈäÏª¡£¥·¥åー¥¯¥êー¥à¥·¥å¤ÎMINAKO¤ÈMARI¤¬¤½¤ì¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
2Éô¤Ç¤Ï¡¢10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿BOX CD¡Ø°¦ÊÆ～FANtachy selection～¡Ù¥á¥É¥ìー¤òÈäÏª¡£¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¡¢¡ÈÍÙ¤ê¡É¤ò³Ú¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥´¥¹¥Ú¥éー¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¡ÖÏ²Ì¡Èô¹Ô¡×¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤ÈÊÆÊÆCLUB¤Î±éÁÕ¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖShake Hip!¡×¤òÈäÏª¡£ºÇ¹âÄ¬¤Î¤Ê¤«Á´31¶Ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö66ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤â¤ó¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤Ï¡¢¥«ー¥ë¥¹¥âー¥ーÀÐ°æ¤ÎÊÛ¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
BOX CD¡Ø°¦ÊÆ～FANtachy selection～¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥»¥ì¥¯¥È¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿40¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢ËÜ¥Ä¥¢ー¤Î²»¸»À©ºî¸½¾ìÌ©Ãå±ÇÁü¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÖÊÆ¥¹¥«ー¥Õ¡Ê¥Þ¥¤¥¹¥«ー¥Õ¡Ë¡×¤¬½é²óÈ×¤ËÆ±º¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£¡ØÊÆÊÆÂç¶½¹Ô¡¡¿Í¾ð»æ¿áÀã～ÍÙ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ó¤Ê¤µ¤¤～¡Ù¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
Âè°ìÉô
01. Ç¤¶¢¤Î¥Æー¥Þ
02. ¿Í¾ð»æ¿áÀã
03. ¤É¤¦¤Ë¤«¤³¤¦¤Ë¤«
04. Øá¥Î¼Ô
05. ÈÌ¼ã¤ÎÎÞ
06. ³åºÓ
07. çÓ¤á¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î
08. ·¯¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç
09. ¤ªÁ°¤ò¼é¤ë¤¼
10. FUNK FUJIYAMA
11. ±«¤Î¸æÆ²¶Ú
12. ¸æÍø±×
ÂèÆóÉô
13. °¦¤òÊÆ¤Æ
14. Ï²Ì¡Èô¹Ô¡Êwith¥´¥¹¥Ú¥éー¥º¡Ë
15. ¤Ò¤È¤ê ¡Ê¥´¥¹¥Ú¥éー¥º¡Ë
16. À±¶õ¤Î¥Ð¥ó¥É¡¦¥ï¥´¥ó¡ÊBIG HORNS BEE¡Ë
17. Lollipop¡Ê¥·¥åー¥¯¥êー¥à¥·¥å¡Ë
18. ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥Áー¥á¥É¥ìー
19. °¦ Know ¥Þ¥¸¥Ã¥¯
20. Êú¤¤·¤á¤¿¤¤
21. I¡¦CAN¡¦BE
22. ²¶¿§¤Ë¤½¤Þ¤ì
23. °¦¤Ï¤Õ¤·¤®¤µ
24. ¤Ò¤È¤¹¤¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤
25. sure danse¡Ê¢¨¡Öu¡×¤Ï¡Ö^¡×ÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë
26. STYLISH WOMAN
27. °¦¤Ï¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤ë
28. OH! ÊÆ GOD!
29. ¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤!
30. MATA(C)TANA
¥¢¥ó¥³ー¥ë
31. Shake Hip!
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.22 ON SALE
BOX¡Ø°¦ÊÆ ～FANtachy selection～¡Ù
