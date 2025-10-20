ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬デコピンの最新ショットを公開すると、現地メディアでも報道されるなど愛らしい姿に注目が集まっている。



■WS直前の大谷翔平の“オフ”に米メディアも注目

大谷は17日（同18日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に投打二刀流で出場。打っては1試合3本塁打をマークし、投げては6回途中10奪三振無失点の躍動を見せ、チームを2年連続となるワールドシリーズ（WS）出場へと導いた。WS出場を控えた大谷はこの日、愛犬デコピンの“近況”をアップ。リードをつけたデコピンがハロウィーンのかぼちゃをくんくんと嗅ぐ愛くるしい姿を投稿した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』は「ショウヘイ・オオタニ、ワールドシリーズ前に愛犬デコイと秋のアクティビティを満喫」と題した記事を投稿。第4戦の試合前に妻・真美子さんに付き添われ、娘とデコピンと会場入りしたことにも触れつつ、「彼はデコイと家族のひとときを楽しんでいる」と家族とのオフを満喫している様子を伝えた。この写真を見たファンからは「何処からの角度も可愛いデコピン」「オフのデコピン供給ありがたや」「カボチャに夢中なデコピンが可愛すぎます！」「デコピンにも何か賞をあげたい」など喜びの声が上がるなど反響を呼んでいる。なお、この日はア・リーグ優勝決定シリーズの第6戦が行われており、4回表終了時点でブルージェイズがマリナーズに4点リードしている。対戦結果はマリナーズが3勝2敗とア・リーグ優勝に王手をかけている。





おさんぽを楽しむデコピン（大谷のインスタグラムより）